Nelle recenti dinamiche del Grande Fratello, il giornalista Davide Maggio ha espresso un’opinione decisa riguardo a Shaila Gatta, ex velina e attuale concorrente del reality. Attraverso un post su X (precedentemente Twitter), Maggio ha dichiarato: “Comunque ora c’è un’ottima occasione per eliminare Shaila”. Questa affermazione fa riferimento alle tensioni sorte tra Shaila e Helena Prestes, modella brasiliana e coinquilina nella casa del Grande Fratello. Le due concorrenti sono state protagoniste di accesi confronti, culminati in offese reciproche.

In particolare, Helena ha rivolto a Shaila epiteti offensivi, come “put**na”, durante una discussione particolarmente animata. Le tensioni tra le due sono iniziate quando Shaila ha accusato Helena di manipolare i sentimenti di Zeudi Di Palma, insinuando che la modella fosse ancora interessata a Lorenzo Spolverato, attuale partner di Shaila. Queste accuse hanno scatenato la reazione di Helena, che ha risposto con insulti pesanti, evidenziando un clima di ostilità crescente all’interno della casa.





Inoltre, secondo alcune fonti, Shaila avrebbe fatto commenti denigratori sulla cultura brasiliana, alimentando ulteriormente le tensioni. Una pagina brasiliana ha difeso Helena, sottolineando come gli attacchi verbali e gli insulti siano avvenuti davanti a tutti, senza che nessuno prendesse le sue difese. La situazione ha portato la produzione del programma a intervenire. È stato infatti annunciato un provvedimento disciplinare, con la sospensione del televoto che vedeva coinvolte Helena, Shaila, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando.

Comunque ora c'è un'ottima occasione per eliminare Shaila. #GrandeFratello — Davide Maggio (@davidemaggio) January 9, 2025

Questo suggerisce che potrebbero essere prese misure significative nei confronti delle concorrenti coinvolte nelle dispute. Le dinamiche tra Shaila e Helena hanno polarizzato l’opinione pubblica e i fan del programma. Da un lato, c’è chi sostiene che Helena abbia reagito in modo eccessivo alle provocazioni, utilizzando un linguaggio inaccettabile. Dall’altro, alcuni ritengono che Shaila abbia deliberatamente provocato Helena, facendo leva su stereotipi culturali e personali.

DOBBIAMO VOTARE SHAILA.

Quella che ha insultato il Brasile, la sua cultura e la fame che soffrono le famiglie.

Ilaria verrà squalificata comunque, non ha fandom e uscirà presto, ma ora come mai chiediamo il VOSTRO aiuto per cacciare La razzista xenofoba SHAILA.#iostoconhelena pic.twitter.com/2bJt5FXjnV — Auro🌺 (@Aurora_aloiv) January 9, 2025

In questo contesto, il commento di Davide Maggio riflette una parte del pubblico che vede nell’eliminazione di Shaila una soluzione per placare le tensioni e riportare un clima più sereno all’interno della casa. Tuttavia, la decisione finale spetterà al Grande Fratello e al pubblico votante, che dovranno valutare il comportamento di entrambe le concorrenti e determinare le conseguenze più appropriate.

