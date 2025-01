Nelle recenti dinamiche della casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha espresso forti critiche nei confronti di Helena Prestes, accusandola di ricevere un trattamento di favore da parte della produzione a causa delle sue origini nelle favelas brasiliane. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Spolverato ha dichiarato: “Continuo a non essere d’accordo con quello che è successo. Se c’è scritto in un comunicato che lei ha reagito alle tante provocazioni, non è così, non è la verità”.

Ancora Lorenzo: “Perché è la prima a farle, quindi le ha fatte e reagisce, come tutti. […] E non mi va che arriva dal fatto che fosse nata nelle favelas, perché non mi interessa.” E ancora: “È protetta perché proviene dalla favelas, ma a me non importa niente perché ognuno di noi ha delle difficoltà”. Dice poi sempre su Helena: “È una persona che deve stare sola per capire, invece no ha sempre qualcuno su cui appoggiarsi”. Interviene Shaila Gatta che dice: “Allora è dura di comprendonio”.





GF, Lorenzo Spolverato: “Helena tutelata per le Favelas”

Arriva Tomasso che invece afferma: “Com’è dura di comprendonio Helena, è dura di comprendonio anche Morlacchi. Altrimenti non sarebbero arrivate a questo scontro”. Torna Lorenzo che dice: “Io sono il primo a dire che Jessica ha avuto degli atteggiamenti sbagliati. Loro di Helena non hanno mai detto nulla in puntata, mentre io di Jessica l’ho detto”. Queste affermazioni hanno suscitato un acceso dibattito sia all’interno della casa che tra il pubblico.

“Tu conoscevi molto bene la storia di Helena, è cresciuta nelle favelas, per lei il pane era un sogno, non c’è l’aveva mai al tavolo e gli dici quelle cose sul pane ?!?”



ALFONSO HA SERVITO MANGIATO E SPUTATO LA PAZZA #GrandeFratello #heleners pic.twitter.com/tk0Z13U6Dy — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) January 8, 2025

Alcuni spettatori hanno interpretato le parole di Spolverato come insensibili, accusandolo di minimizzare le difficoltà affrontate da Helena a causa delle sue origini. Altri, invece, ritengono che Lorenzo stia semplicemente mettendo in discussione l’equità delle decisioni prese dalla produzione del programma. Sui social scrivono: “Ma davvero parla Lorenzo che nella precedente puntata è stato giustificato per il suo atteggiamento di bullo quand’era adolescente?”.

E ancora: “Fate una cosa saggia: chiamate Lorenzo in confessionale e fategli presente che lui e la sua fidanzata Shaila sono stati graziati più volte”. Un altro dice: “Non si smentisce mai! Tutti devono capire lui che viene dalla periferia di Milano, ma per lui sono tutelati gli altri”. La tensione tra Lorenzo e Helena non è una novità. In precedenza, Spolverato aveva già manifestato disagio nei confronti della modella brasiliana, utilizzando termini come “brasiliana” in modo che alcuni hanno percepito come denigratorio.

