La ventunesima puntata del Grande Fratello è stata carica di emozioni e colpi di scena. Durante la serata, il reality show ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi a causa dei comportamenti inappropriati mostrati nel corso della settimana. Le tre concorrenti sono state automaticamente inserite nella lista dei nominati. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, Jessica ha scelto di non accettare questa decisione e ha lasciato definitivamente la Casa più famosa d’Italia.

Di conseguenza, Helena e Ilaria si confronteranno con gli altri concorrenti in nomination al termine della puntata. Per concludere, nessun concorrente è stato eliminato, poiché il televoto della settimana precedente era stato annullato a causa delle liti della scorsa settimana tra Ilaria ed Helena e Jessica e Helena, quella in cui la modella brasiliana ha lanciato un bollitore in preda a una furia causata dalle continue provocazioni della cantante.

Grande Fratello, i sondaggi vedono Helena la candidata a lasciare la casa ma c’è un clamoroso errore dei votanti

“Se una vuole abbandonare il gioco può farlo adesso o tra una settimana?”, ha detto Jessica Morlacchi intervenendo dopo avere appreso che il provvedimento riguardava anche lei. Alfonso Signorini ha risposto senza troppi giri di parole: “Noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a restare nella casa”. E così la cantante ha annunciato il suo addio alla casa spiegando di non essere d’accordo con la decisione presa dal Grande Fratello.

Ovviamente si è aperto un nuovo televoto e alla fine delle nomination degli altri concorrenti, sono stati votati Luca, Shaila, Tommaso. A loro tre si sono aggiunte Ilaria e Helena e durante il prossimo appuntamento in onda lunedì 13 gennaio, in prima serata su Canale 5, scopriremo chi lascerà la casa. Intanto sono apparsi i primi risultato del sondaggio e, a sorpresa, Helena Prestes è la candidata a essere eliminata.

Ma cosa è successo? Quella che sembra essere la preferita del pubblico è la più votata del sondaggio e per molti questo risultato è frutto di un errore dei votanti. La domanda del televoto, infatti, è chi vuoi eliminare e non chi vuoi salvare come spesso accade durane il televoto. “Ma perché votare Helena la votazione è per chi volete eliminare nn per il preferito”, “La domanda è chi volete eliminare”, “DOVETE CLICCARE SU SHAILA. È PER L’ELIMINAZIONE IL TELEVOTO”, “Ma siete fuori??? Deve uscire Shaila”, “Ragazzi e’ ad eliminazione! NON VOTATE HELENA”, si legge infatti.

“SECONDO ME QUI NON AVETE CAPITO CHE È PER ELIMINAZIONE, QUESTI STANNO VOTANDO HELENA E PENSANO DI SALVARLA. BASTA SONO STANCO”, scrivono gli utenti sotto al post in cui sono state riportate le percentuali di votazione del televoto attivato nella serata di mercoledì 8 gennaio da Alfonso Signorini.