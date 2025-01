Nella serata di ieri, 9 gennaio 2025, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di un acceso confronto tra Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti, scaturito dall’abbandono volontario di Jessica Morlacchi. La discussione ha avuto inizio quando Luca ha accusato Mariavittoria di essere stata influenzata da Jessica nelle sue opinioni e azioni all’interno della Casa. In particolare, l’attore ha chiesto alla coinquilina se avesse mai considerato di formarsi un’opinione indipendente da quella di Jessica, insinuando che la sua vicinanza alla cantante potesse aver condizionato i suoi comportamenti.

Mariavittoria ha respinto con fermezza tali accuse, affermando di aver sempre espresso le proprie opinioni in modo autonomo. Ha inoltre spiegato che la sua mancata interazione con Helena Prestes non era dovuta all’influenza di Jessica, ma piuttosto alla percezione che Helena non fosse pronta per un confronto. Mavi dice: “Che lei in certi casi abbia sbagliato è ovvio. Non ti sto dicendo che i comportamenti di Jessica siano sempre stati giusti, ma anche lei ha subito delle provocazioni. Io non l’ho mai alimentata”.





E ancora la Minghetti: “Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro. Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena”.

Calvani allora risponde: “Tu hai messo la testa sotto la sabbia e hai fatto finta di nulla. Io ho gestito una situazione senza il tuo aiuto. Io sono tranquillo e ho sempre fatto quello che ritenevo giusto. Ma ti ricordi cosa mi ha fatto Jessica un mese fa?! Anche tu mi hai detto che avevo ragione. Ti stai attaccando a delle cose assurde“.

Ma la cosa si anima e Calvani urla: “Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca**o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Oh, andiamo a cena ora. Che pa**e!”. MariaVittoria sconvolta: “Tu e Amanda mi parlate sempre in due. Poi mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo! Io mi devo calmare? E lui no? Non si deve permettere di urlare così addosso a una ragazza“.

