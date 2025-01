L’uscita di scena di Jessica Morlacchi dalla Casa del Grande Fratello ha rappresentato un autentico colpo di scena. La cantante ha preferito abbandonare il reality piuttosto che accettare la sanzione disciplinare che l’aveva equiparata a Helena Prestes. Questa decisione improvvisa ha sorpreso sia il pubblico che i suoi compagni di avventura, portando anche Helena a riflettere sull’accaduto. Dopo la puntata, la modella brasiliana si è isolata per elaborare quanto successo, trovando conforto nell’amica Zeudi Di Palma.

Visibilmente commossa, Helena ha espresso il suo dispiacere per tutta la situazione. Zeudi ha cercato di rassicurarla, sottolineando che la decisione di Jessica di lasciare il programma non era certamente una sua responsabilità. “Non mi tormento ma qua c’è tanto tempo per pensare”, ha risposto Helena. Il momento si è concluso con un abbraccio tra le due, un gesto che ha dato forza alla modella, portandola a dire: “Grazie di esistere!”.

Grande Fratello, il 13 gennaio una sorpresa per Helena

Helena avrà modo di confrontarsi con gli altri concorrenti in nomination nel corso della puntata del 13 gennaio. Il televoto della settimana precedente è stato annullato a causa delle tensioni tra Ilaria, Helena, Jessica e la modella brasiliana. Durante una di queste accese discussioni, Helena aveva perso il controllo arrivando a lanciare un bollitore, esasperata dalle provocazioni continue di Jessica. Dopo il provvedimento disciplinare, Helena e Ilaria sono finite al televoto.

Il 13 gennaio ci sarà il risultato del televoto e sapremo chi abbandonerà la casa del Grande Fratello. In nomination, oltre a Helena e Ilaria, ci sono Luca, Shaila e Tommaso e secondo alcuni sondaggi proprio Helena potrebbe abbandonare la casa (il sondaggio del Grande Fratello dava Helena prima al 27%). Prima del risultato del televoto, secondo alcune voci, la modella brasiliana potrebbe ricevere una bellissima sorpresa e si tratterebbe dell’arrivo della sorella Mariana.

Per la giovane, che si trova nella casa da settembre e che nelle ultime settimane ha vissuto momenti molto tesi, si tratterebbe di un regalo bellissimo. Se la cosa dovesse essere confermata, però, certamente il pubblico non prenderebbe bene questa decisione, visto che comunque Helena è stata punita dal GF a causa del suo comportamento.