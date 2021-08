“Sono pronto”. Francesco Monte, stop ai gossip. Per l’ex Uomini e Donne inizia una nuova vita

Per Francesco Monte sono stati anni pieni di delusioni, soprese e novità. Dagli esordi a Uomini e Donne, dove si è fatto conoscere e apprezzare, alla love story con Cecilia Rodriguez naufragata in diretta tv dentro la casa del Grande Fratello con lei volata tra le braccia di Ignazio Moser. E poi, il canna gate all’isola dei famosi, la storia con Giulia Salemi e poi la partecipazione a ‘Tale e Quale show’, poi la decisione di guardare altrove decidendo, tra l’altro, di chiudere con il gossip.



Come ben sappiamo, la vita privata di Monte nel corso degli anni è stata spesso al centro del gossip, per via delle sue numerose relazioni. Impossibile non ricordare la turbolenta e tormenta storia d’amore con Teresanna Pugliese, conosciuta proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. Dopo aver corteggiato la tronista per diversi mesi, quest’ultima decise di tornare a casa con un altro pretendente, spezzando il cuore di Francesco.



Quando però fu lui a sedere sull’ambita poltrona rossa, proprio Teresanna, che nel mentre aveva concluso la sua frequentazione, decise di arrivare a corteggiare Monte. Tra i due fu subito amore, e così la Pugliese divenne la fidanzata ufficiale del tronista. Dopo alcuni mesi dalla loro storia, però, le cose precipitano. Francesco Monte così lascia Teresanna Pugliese. E solo poco tempo dopo l’ex volto di Uomini e Donne inizia una chiacchierata relazione con Cecilia Rodriguez poi finita tra le braccia di Ignazio Moser.







C’erano state poi le storie con Paola Di Benedetto e Giulia Salem, chiuse per guardare alla carriera. Nel 2020 Francesco dopo essere entrato a far parte del mondo della musica, con la sua prima canzone ‘Siamo già domani’, si è presentato per Sanremo Giovani, ma è stato scartato. Nei mesi scorsi la bella notizia del primo singolo.

Il video ufficiale del brano è stato pubblicato il 30 aprile su Youtube. È un featuring con Lee Ryan, ex componente dei Blue, boy band britannica che spopolava agli inizi degli anni Duemila. “Questa canzone è un sogno che si realizza: sono cresciuto con le canzoni delle boy band, ho imparato a cantare grazie alle canzoni che ascoltavo, e lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda”, ha raccontato Monte a Vanity Fair. Nel suo futuro solo la musica.