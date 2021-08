Sempre più spesso i social rivelano aspetti nascosti della vita dei nostri beniamini. E proprio sfogliando il profilo Instagram di una famosa conduttrice televisiva si scoprono scatti inediti e interessanti. Stiamo parlando una vip molto attiva sul noto social network, dove infatti conta oltre 2700 post e quasi 200mila follower. In questi giorni, ovviamente, notiamo molte foto scattate al mare con il suo compagno. Tra l’altro, dopo la precedente storia, questa nuova relazione ha pochi mesi di vita…

In uno dei post ecco spuntare fuori la foto della mamma della vip in questione. E subito scatta immediato il confronto per capire quanto le due si somiglino. “Quanto sei bella amore mio ❤️ – scrive la comica e conduttrice – quanto è bello essere genitori dei propri genitori. arduo tanto quanto crescere una vita, perché tutto ciò che loro ti hanno insegnato, glielo devi ricordare, con le proprie evoluzioni ed i loro sbagli diventano per noi i passi giusti. tua figlia, *** ❤️.

Nata a Roma nel 1990 la vip di cui parliamo ha fatto il suo esordio in tv nel programma “Festa Italiana”, imitando Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Altri noti personaggi imitati sono Mariastella Gelmini e Angela Merkel a “Gli sgommati” in onda su Sky Uno. Nel 2016 arriva l’esordio in radio con Rossella Brescia e Barty Colucci in “Tutti pazzi per RDS”. Nello stesso anno è ospite al “Grand Hotel Chiambretti” e poi a “Matrix Chiambretti”. Partecipa poi a “Vieni da me”, “Enjoy – Ridere fa bene” e conduce “Striscia la Notizia” con Gerry Scotti.





Avete capito di chi stiamo parlando? Ma è lei, Francesca Manzini, conduttrice tv e radio nonché comica e imitatrice. Guardando bene la foto della mamma Gabriella non si può non notare lo stesso sorriso e lo stesso sguardo. Il naso invece sembra averlo preso da papà Maurizio che, per chi non lo sapesse, nella vita fa il team manager della Lazio. Insomma da queste foto si evince un legame molto forte con i suoi genitori. Anche nel caso del papà la dedica di Francesca è dolcissima.

“Una giornata dove l’amore che vivo si è incontrato con chi mi ha fatto innamorare la prima volta e l’amore che vivo mi ha detto “vaje a dà n’bascetto je fa piascere fidate de me” e poi risate e poi lacrime e tanto amore e soprattutto tanta pace dentro”. Così Francesca Manzini ha voluto commentare una foto con il papà Maurizio. Mentre l’altro post ritrae mamma Gabriella mentre mostra un piatto di carne. Anche per lei le parole di Francesca dimostrano uno splendido rapporto.