“Salta la puntata di oggi”. ‘Da Noi a ruota libera’, l’annuncio di Francesca Fialdini. È lei a raccontare tutto

Francesca Fialdini, l’annuncio. Storie di gente comune raccontate nello studio televisivo di Da noi a ruota libera, un vero successo per la seconda edizione del talk che ha visto alla guida del timone Francesca Fialdini. Una data, quella della serata finale, sempre più vicina. E in attesa di un appuntamento non troppo lontano, ovvero il 6 giugno, la conduttrice ha dato a tutti una notizia.

Francesca Fialdini su Instagram, dove attraverso il profilo social ha ben pensato di omaggiare i suoi numerosissimi fan di un piccolo cambiamento di rotta. Il suo Da noi a ruota libera cederà infatti il posto, solo per domenica 30 maggio, a Carlo Conti e alla 63esima edizione dello Zecchino D’Oro. Dunque il pubblico italiano avrà modo di assistere alla competizione canora dei piccoli talenti sempre su Rai1.

Salta una corsa ma non rinuncia di certo alla messa in onda che coinciderà anche con l’ultimo appuntamento previsto per questa edizione. Infatti sempre attraverso Instagram, Francesca Fialdini ha voluto rassicurare tutti, aggiungendo un dettaglio in più sulla serata finale del suo talk: “Ci sentiamo sabato su Radio2 e domenica prossima per un gran finale di stagione”.





L’annuncio che rassicura tutti, dunque, per un talk che ha più volte dimostrato di non temere la competizione della sfida più attesa da tutti i conduttori, quella Auditel degli ascolti tv. La conduttrice già l’anno scorso ha avuto modo di cimentarsi nella conduzione della docu-serie di successo Fame d’amore, raccontando attraverso le storie di uomini e donne di ogni età, uno dei disagi giovanili, e non solo, più comuni del nostro tempo: i disturbi del comportamento alimentare.

L’obiettivo del programma era infatti quello di “riuscire a far entrare lo spettatore nelle dinamiche mentali delle persone che hanno questi problemi, quand’è che si scatena la battaglia tra come si percepiscono e la realtà”. Mentre con il format ben pensato e riuscito del talk Da Noi a ruota libera, nello studio televisivo grandi nomi del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento hanno avuto modo di raccontarsi al pubblico, alternando storie di successo e di vita quotidiana in cui molti potevano riconoscersi.