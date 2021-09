“Povera Francy”. GF Vip, risveglio doloroso e lacrime per Francesca Cipriani. “Triste vederla così”

Non è un momento facile per Francesca Cipriani all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice maggiorata ha iniziato la giornata con il piede sbagliato, e poco dopo il suo risveglio qualche lacrima solca il suo viso. Ma cosa le è successo? Molto probabilmente la prima puntata ha messo alla prova la resistenza della showgirl tutta curve, lasciata appesa ad un’altalena durante l’ingresso di Soleil Sorge, mentre si dimenava per scendere al più presto e placare il suo terrore per le altezze.

Insomma, un’entrata super quella della Cipriani, che al momento è una dei personaggi più amati e divertenti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Tuttavia, c’è qualcosa che la turba, che la rende tristissima anche se ama stare in quella casa. Solo qualche ora prima si è trovata costretta ad eludere le avances di Amedeo Goria, che rischia la squalifica per un gesto shock. In questa occasione Francesca Cipriani si è dichiarata felicemente impegnata e pronta ad affrontare l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Francesca Cipriani, le lacrime appena sveglia

Qualcosa, tuttavia, deve essere andato storto, dal momento che Francesca si è svegliata di pessimo umore, crogiolandosi nel letto e lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Naturalmente, sperando di non farsi vedere dalle telecamere (che per l’occasione hanno sommato fino all’inverosimile), ha tentato di coprire il suo momento di fragilità con un paio di occhiali da sole, ma niente da fare.





Francesca Cipriani è scoppiata in lacrime lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni d’avventura. Ma allora cosa le succede? Di certo, dietro quella maschera da vamp un po’ scocchino, si nasconde una donna piena di insicurezze e un animo gentile e fragile.

ti aspetto alessandra amoroso ft francesca cipriani pic.twitter.com/UHRHJzXXmd September 16, 2021

La lontananza dagli affetti potrebbe già farsi sentire per Francesca Cipriani e le ultime dinamiche che si sono create in casa di certo non aiutano. Poco prima, nel corso della sera precedente, infatti, Katia Ricciarelli è diventata una furia e ha attaccato tutte le giovani concorrenti del Gf Vip, ree di aver architettato uno scherzo di pessimo gusto. Ma chi rischia l’uscita è solo lei: la soprano antipatica a mezza Italia.