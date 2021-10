Francesca Cipriani, ancora problemi con i denti. Pare che per la gieffina sia arrivato il momento di una visita dal dentista. Dopo aver perso il dente, poi finito nel tiramisù del coinquilino, ecco che la visita del dentista non poteva che arrivare a domicilio. A svelare tutto è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, che ha fatto riferimento a un professionista entrato nella casa ben due volte.

“Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi”. Un momento epico per gli inquilini della casa del GF ma anche per il pubblico a casa. Gabriele Parpiglia ha dunque svelato il mistero. Ecco il racconto a Casa Chi per i più curiosi.

“Come in tutti i reality, anche qui quando ci sono motivazioni familiari, legali o di salute, c’è l’intervento dall’esterno. Mi viene chiesto dalla produzione di cercare al volo un dentista su Roma e io giro questo nominativo. Così il dottore in questione mi avvisa per carineria: ‘Ciao sto andando nella casa ad attaccare una faccetta a Francesca Cipriani. Mi ha chiamato una certa Claudia’”.





Il dentista è andato ad attaccare una faccetta che era caduta alla gieffina. Questo è accaduto venerdì primo ottobre. Sono passati dieci giorni e pare che la Cipriani prima di entrare si era sistemata i denti da un altro dentista. Successivamente all’intervento al GF ho chiesto al dentista nostro come erano andate le cose. Lui mi ha detto ‘secondo me avrà nuovamente dei problemi perché i denti sono irregolari”.

Cioè sono alcuni più grandi e altri più piccoli, non hanno un equilibrio‘. Come non detto dopo dieci Francesca Cipriani ha perso un dente nel tiramisù. Il giorno successivo alla caduta nel dolce il dentista è stato ricontattato per riattaccarle quel dente. Questo perché lei aveva fatto delle operazioni estetiche alla dentatura, ma le cose non erano andate nel verso giusto. Adesso però sta perdendo i pezzi“.