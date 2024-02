A 48 ore dall’avvio di Sanremo 2024, la puntata di Domenica In si è aperta con un collegamento con Amadeus per alcune anticipazioni e curiosità sull’evento musicale più seguito e amato d’Italia direttamente dal direttore artistico e conduttore, al suo quinto festival. Ospite in studio anche la regista Maria Sole Tognazzi, nel salotto di Mara Venier per presentare il nuovo film Dieci Minuti, uscito nelle sale italiane il 25 gennaio e con Margherita Buy nel cast.

Mara Venier ha accolto in studio tanti ospiti legati proprio al Festival di Sanremo, alcuni già presenti nel salotto di Mara Venier nelle ultime puntate: Fausto Leali, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, i Dik Dik, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Wilma Goich, Michele e Mal.

Tony Dallara, il più anziano artista ancora in vita ad aver vinto il Festival di Sanremo come solista, è tornato a esibirsi in televisione proprio da Mara Venier. Il cantante, celebre per la romanticissima “Come Prima” (1957), è reduce da due mesi in coma, ma ha superato brillantemente il momento buio, cantando a Domenica In il 21 gennaio 2024 e commuovendo la zia Mara, molto emozionata.

Il cantante è tornato a Domenica In durante la puntata dedicata al festival di Sanremo ed è stato protagonista di un siparietto imbarazzante insieme a Mara Venier. “Andare avanti e dedicare le canzoni alle belle signore, alle donne”. “A tutte le signore”, ha quindi aggiunto Mara Venier, che poi si è spaventata quando l’artista ha iniziato a cantare all’improvviso uno dei suoi brani più noti: “Bambina, bambina… E’ quella lì”.

Tra i due è andata avanti tra risate e momenti di imbarazzo, come quando Mara Venier si è rivolta al cantante per commentare: “Ma dove guardi? Perché ti cascano gli occhi sempre lì! E alla tua età queste cose non dovrebbero accadere perché possono far male”.

La presenza a #DomenicaIn di Tony Dallara, palesemente rinc…, è semplicemente imbarazzante. Mara Venier se la poteva tranquillamente risparmiare — Enzo Ganci (@Enzo_Ganci) February 4, 2024

“Sei bella dappertutto da su a giù, gli amici mi dicono ‘salutamela eh perché se guardi te guardiamo anche noi'”, ha detto Tony Dallara. Poi ha iniziato a cantare una canzone ma ha sbagliato le parole. A questo punto Mara Venier è intervenuta: “L’ho mandato in confusione perché se guardi me ti confondi, io me ne vado così te leggi il testo. Però non guardare me, leggi le parole”. E così il cantante ha riniziato a cantare Bambina, Bambina.