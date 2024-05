“Finalmente torna l’ex prof”. Amici, un grande ritorno, fan impazziti. Questo è il caso di dirlo: Maria potrebbe avere tra le mani un colpaccio. Ricordate la prima edizione di Amici? Quella che ancora si chiamava Saranno Famosi? Beh, allora molti ricorderanno anche il simpatico maestro di ballo Garrison Rochelle.

Il famoso ballerino e coreografo, che è stato professore del programma di Maria De Filippi per tanti anni, ha voluto mandare un messaggio proprio alla padrona di casa del programma. Ma cosa ha detto? A SuperGuida TV, durante la presentazione del libro “Chiamatemi maestra” di Alessandra Celentano, Garrison ha parlato dell’edizione appena terminata di Amici, di Marisol e Dustin, non parlandone bene. Poi ha fatto un annuncio che ha fatto impazzire i fan del programma.





L’uomo dice di essere un attore adesso: “Non tornerei come insegnante. Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato. Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà. L’ho fatto per 18 anni ed è ora che qualcun altro valido lo faccia al posto mio. Al massimo, mi piacerebbe fare il giudice al serale”.

Chiaramente non possiamo sapere se Maria De Filippi accetterà questa sua clamorosa candidatura, poi racconta sul loro passato: “Maria viene dalla scuola di Maurizio Costanzo. Mi ricordo ancora che i primi tempi che lavoravo con lei loro si sentivano anche dieci volte al giorno. Erano molto legati e lo sono ancora oggi nonostante Maurizio non ci sia più”.

E ancora: “Lei è riuscita a superare anche il grande maestro perché sa entrare in empatia con il pubblico della TV. Tante volte quando io non ero d’accordo mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei”. Non ci resta che attendere e capire se i due torneranno insieme in tv come una volta, magari con ruoli diversi, ma sarebbe comunque un grande giudice, nonché un clamoroso opinionista!

