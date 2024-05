Amici 23 si è concluso da pochi giorni con la vittoria di Sarah Toscano. Al secondo posto si è classificata la ballerina Marisol, battuta di un soffio nonostante per una parte del pubblico avrebbe dovuto essere lei la vincitrice. Adesso però arriva una notizia che sembra aprire importanti scenari alla corte di Maria De Filippi. Sul talento di Marisol, del resto, in pochissimi hanno dubbi: nella scuola quanto fuori, dove ha addirittura fan vip.

>>“Lei all’Ariston accanto a Carlo Conti”. Festival di Sanremo 2025, dopo il conduttore subito un’altra notizia bomba

“Siete stati Tutti bravissimi – scrive in un messaggio Giada De Blanck -, ho tifato tanto per te e tu meriti davvero il meglio e tanto, perché hai un talento raro e sei incredibile ogni volta che ballavi mi incantavo a guardarti. Ti auguro le cose più belle, vedrai che il secondo posto porta bene, hai un futuro bellissimo davanti e tanta gente che ti stima. Farai grandi cose e con petit siete tenerissimi un abbraccio e daje”.





Amici 23, Marisol sogna di tornare nella scuola da professionista

Un talento coltivato dall’età di sette anni ed una eredità raccolta dal padre. “Papà è cubano. Da lui ho ripreso anche la focosità. È stata mia sorella a portarmi per la prima volta in una scuola di danza moderna. L’incontro con la mia insegnante, Emily, mi ha cambiato la vita. È come se lei avesse visto una luce in me: mi ha sempre spinta a dare il massimo”.

A superGuida Tv racconta come il suo desiderio è quello di entrare a far parte del corpo di ballo di professionisti di Amici: “Mi piacerebbe davvero tanto. In questa scuola si impara tanto ed è stato un onore essere in sala con i professionisti. Per me tornare a lavorare qua significherebbe continuare a migliorare grazie a loro”. E sembra proprio che Maria De Filippi ci stia pensando.

Secondo i ben informati sarebbero anche partiti i contatti e presto Marisol potrebbe mettere tutto nero su bianco. Prima di tutto però (ed in attesa dalla conferma ufficiale) Marisol deve pensare a guarire dal problema al ginocchio che spesso l’ha costretta a danzare con un tutore: “Purtroppo non va molto bene e dopo Amici cercherò di curarmi. Durante il percorso ho stretto tanto i denti e mi sono affidata alle cure dei medici. Al momento non so quanto tempo ci metterò per recuperare”.