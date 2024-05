Sono giorni intensi per Sarah Toscano, che è reduce dalla vittoria ad Amici 23. Sabato sera, a notte fonda, la proclamazione in diretta alla finalissima del talent di Maria De Filippi e ora la cantante di Sexy Magica è tutta presa tra in-store e appuntamenti. Ovviamente non mancano le interviste e una delle ultime l’ha rilasciata a Cosmopolitan. Nonostante sia amatissima, al magazine ha assicurato di non sentirsi “ancora a popolare”.

“Certo, chiaramente, passeggiando per le strade della mia città ci sono le persone che si fermano e mi chiedono una foto, è una cosa bellissima“, ha però aggiunto. L’intervista ha toccato vari argomenti tra cui, ovviamente, la musica, ma non è mancata una domanda su Holden. Domanda che tutti i fan di Amici 23 aspettavano con ansia dopo le tante voci sui due ex allievi.

Amici 23, Sarah Toscano: “La verità su Holden”

Chi ha seguito Amici 23 lo sa bene, soprattutto nell’ultimo periodo i due cantanti si sono molto avvicinati e per questo motivo è volato il gossip su un loro presunto flirt tenuto però segreto, fra le quattro mura della scuola. Ma è vero che c’è del tenero tra Sarah Toscano e il figlio di Paolo Carta?

“Holden? È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene”, ha risposto Sarah Toscano spegnendo i rumor.

Tanto più che Holden non è nemmeno stata la persona con cui ha legato di più, dato che prima di lui vengono Stella, Sofia e Marisol: “Con chi ho stretto maggiormente un rapporto? Sicuramente Stella, eravamo Cip e Ciop, compagne di stanza, compagne di età, abbiamo condiviso tante cose insieme e ci rispecchiamo tanto l’una nell’altra. Con Stella, Marisol e Sofia, proprio con loro tre, ‘le ex minorenni’ ci chiamavano, abbiamo vissuto un po’ le stesse cose. Già mi mancano e ci stiamo organizzando per incontrarci di nuovo”.