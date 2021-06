“Subito dopo Temptation Island”. Filippo Bisciglia, annuncio bomba: i fan volevano sentire proprio questo

Filippo Bisciglia è pronto a conquistare ancora una volta tutti con la sua conduzione del reality show ‘Temptation Island’. Il programma tanto atteso in estate sarà sicuramente seguito da milioni di italiani in tutte queste settimane e la sua conduzione è una delle più apprezzate nel piccolo schermo. In tanti hanno contattato il presentatore Mediaset per chiedergli pareri e sensazioni alla vigilia dell’esperienza tv ed ecco che adesso è invece arrivato un annuncio bomba a livello personale.

Alcune ore fa ha comunque il suo pensiero è andato alla sua prima fidanzata, la “bellissima Annalisa“, come l’ha definita lo stesso conduttore romano. Ai tempi aveva 17 anni: con Annalisa visse una bellissima storia lunga tre anni. “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita”. Da qui l’appello: “Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”. E chissà se questa donna si farà davvero viva nelle prossime settimane dopo la sua richiesta.

In particolare Filippo Bisciglia ha rilasciato un’importante intervista al settimanale ‘Nuovo’, che ha pubblicato la copertina del numero in edicola. Il suo amore con Pamela Camassa era stato messo in discussione tempo fa, ma tutte le voci negative sul loro conto sono sempre state rispedite al mittente. E infatti, visto ciò che ha dichiarato in queste ore, la loro unione sentimentale si è cementificata sempre più a tal punto che i due hanno preso una decisione importantissima per il loro futuro.





Il settimanale ‘Nuovo’ ha infatti saputo in anteprima che Filippo Bisciglia diventerà genitore: “Filippo Bisciglia supera la crisi con Pamela Camassa e fa progetti. ‘Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi'”. In precedenza avevano deciso di aumentare i componenti della sua famiglia con un cane, ma adesso si sta facendo sul serio ed entrambi sono pronti a diventare papà e mamma. Non è dato sapere se lei sia già incinta o se si tratta di un obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi.

Filippo Bisciglia ha anche rivelato giorni fa che il suo papà non sta bene: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa…Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme…Papà ti amo. P.S.: non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”. E la sua speranza è che possa ristabilirsi presto.