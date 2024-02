Le riconoscete? Le figlie della super vip per la prima volta in diretta tv. Come forse alcuni di voi già sanno, la 54enne è mamma di due splendide gemelle, Aurora e Sofia, nate dall’amore tra la showgirl e l’ex compagno Marco Costantini, noto commercialista romano. E proprio di recente sulla pagina IG della vip, i fan hanno appreso i grandi festeggiamenti in famiglia avvenuti in occasione del loro 18esimo compleanno. Bellissime e molto simili alla loro mamma, le due neo-diciottenni hanno fatto la loro prima apparizione in tv.

Le figlie di Matilde Brandi per la prima volta in uno studio televisivo. “Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni”, ha scritto Matilde Brandi per dedicare alle figlie un carosello di foto e augurare loro buon compleanno anche sui social.

Le figlie di Matilde Brandi per la prima volta in uno studio televisivo: il racconto davanti alle telecamere di Verissimo

Sono già 18 anni per Aurora e Sofia, le figlie adorate della showgirl, ballerina e anche ex concorrente del Grande Fratello Vip, che per la prima volta ha deciso di portarle con sè nel corso della diretta tv della trasmissione di successo di Silvia Toffanin. Una splendida sorpresa per i telespettatori di Verissimo.

La puntata del programma ha dato loro modo di raccontare alcuni aneddoti dell’infanzia e del rapporto con mamma Matilde. Le due gemelle hanno fatto sorridere il pubblico quando hanno raccontato di essersi scambiate i ruoli a scuola, quando hanno trascorso un periodo di vita in USA: “In America abbiamo scambiato la classe. Qui in Italia non ha senso perché prendiamo gli stessi voti, ma in America l’abbiamo fatto”, hanno confessato divertite.

E le due gemelle hanno ben pensato di fare a loro volta una sorpresa a mamma Matilde, ricordandole, attraverso una lettera, il loro grande e profondo affetto nonostante in apparenza non siano solite lasciarsi andare a troppe effusioni: “Non sono proprio coccolone, a volte vado nel loro letto e le abbraccio, mi dicono ‘eh dai mamma’. Quindi quando mi dicono queste cose, poi pubblicamente così, il mio cuore fa proprio…”, ha commentato commossa Matilde Brandi.