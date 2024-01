“Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni” è la didascalia del carosello di foto per augurare buon compleanno alle figlie gemelle. Sono già 18 anni per Aurora e Sofia, le figlie adorate della showgirl, ballerina e anche ex concorrente del Grande Fratello Vip. Da quando erano due bambine sulla neve a oggi, scatti che raccontano tutto l’amore di una mamma per le sue ragazze ormai maggiorenni.

Per loro ha organizzato una piccola festa in casa, come si vede nel post Instagram che ha scatenato anche gli amici e amiche vip per gli auguri,che sarà sicuramente seguita da un party nel fine settimana con gli amici e le amiche delle neo-diciottenni. Da Elisabetta Gregoraci a Flora Canto passando per Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino: tutte a mandare baci e auguri alle sue figlie, bellissime come lei.

Le gemelle compiono 18 anni, gli auguri della famosa mamma

Sono le figlie di Matilde Brandi, 54 anni ma solo all’anagrafe come mostrano anche le foto in cui posa con le festeggiate. Aurora e Sofia sono nate dall’amore tra la showgirl e l’ex compagno Marco Costantini, noto commercialista romano.

Le due ragazze lo scorso anno hanno trascorso sei mesi negli Stati Uniti per studiare e affinare l’inglese. Cosa le due vogliano fare da grande non è ancora chiaro, ma forse ad Aurora non dispiacerebbe seguire le orme materne. E infatti ha già partecipato al relity Rai Il Collegio.

“Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata – aveva raccontato la figlia di Matilde Brandi – Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata”.