Splendida notizia per la conduttrice tv italiana, che ha annunciato di essere in procinto di unirsi in matrimonio col suo compagno. Hanno avuto una figlia poco meno di 6 mesi fa e ora sono pronti anche per il passo più importante. In realtà la proposta di nozze è avvenuta quando lei era ancora incinta, ma solamente nella giornata del 31 gennaio lo ha annunciato ai suoi fan.

Una vera e propria meraviglia per tutti coloro che la seguono assiduamente anche sui social. La conduttrice tv si è mostrata con l’anello al dito e ha rivelato di essere imminente il suo matrimonio. La risposta alla proposta è stata ovviamente affermativa e la donna ha ammesso di aver vissuto uno dei momenti più belli della sua vita. Poi il culmine è stato raggiunto col parto.

Leggi anche: “Nozze, gliel’ha chiesto così”. Matrimonio per il vip italiano: anello, fuochi d’artificio e grande festa





La conduttrice tv ha ricevuto la proposta di matrimonio: “Ho detto sì”

La conduttrice tv pronta per unirsi in matrimonio col suo partner ha annunciato così il lieto evento: “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”, ha aggiunto la bellissima giornalista.

A sposarsi sarà Diletta Leotta, che convolerà a nozze col calciatore Loris Karius. Il post Instagram è terminato così: “Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’?. Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. L’anello all’anulare della mamma della piccola Aria è precisamente, come riferito dal sito Today, una veretta con un diamante in taglio Marquise.

Tra i vip a fare gli auguri a Diletta Leotta e Loris Karius, che per ora non hanno comunicato la data ufficiale del matrimonio, sono spiccati Chiara Ferragni, l’ex calciatore Claudio Marchisio, Melissa Satta, Federica Pellegrini ed Elena Barolo.