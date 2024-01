Splendida notizia nel mondo del gossip. Il vip italiano ha deciso di fare la proposta di matrimonio in grande stile alla sua partner, che ben presto diventerà sua moglie. Spettacolari le immagini diffuse attraverso i social network, infatti l’uomo ha organizzato un evento indimenticabile che ha commosso la sua dolce metà e tutte le altre persone testimoni del momento super romantico.

Il vip italiano ha fatto la proposta di matrimonio in modo straordinario, infatti oltre a regalare ovviamente l’anello alla sua futura moglie, ha anche donato un’emozione unica con l’esplosione dei fuochi d’artificio che hanno illuminato la serata più bella della loro vita. Stanno insieme da circa due anni e lui aveva ormai capito che si trattasse della donna con cui convolare a nozze.

Il vip italiano ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna

Il vip italiano ha realizzato nei minimi dettagli questa straordinaria proposta di matrimonio nella serata di mercoledì 24 gennaio, poi parenti e amici hanno condiviso su Instagram le immagini più suggestive. Sono stati in un locale della città di Napoli, dove hanno promesso di amarsi per il resto della loro vita. Si sono baciati e abbracciati e non sono mancate sicuramente le lacrime di commozione.

A sposarsi sarà il vicepresidente del Napoli calcio, Edoardo De Laurentiis, figlio del numero uno partenopeo Aurelio. La sua compagna è Terry Mendozza e i due hanno ufficializzato la relazione solamente pochi mesi fa, quando sul profilo Facebook di lui è apparso questo messaggio: “Fidanzato ufficialmente con Terry Mendozza”. E ora ha preso la decisione più importante a livello sentimentale.

Il sito Fanpage ha anche ricordato chi sia Terry Mendozza, che non è proprio non famosa. Lei ha lavorato come modella ed è apparsa in alcune trasmissioni napoletane. Oggi è invece imprenditrice e psicologa.