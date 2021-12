A pochi giorni dalla finale di Ballando con le stelle Federico Fashion Style alza la voce. Nel corso dell’ultima puntata era scoppiato in lacrime. Le parole del parrucchiere dei Vip avevano colpito il cuore di tutti. “Sto con Letizia da 15 anni e abbiamo sempre desiderato avere una bambina. Dopo tanto tempo che non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e anche lì ci sono state complicanze”, racconta il parrucchiere.



“Stava per perdere la vita”. Federico Fashion Style non trattiene le lacrime davanti ai giudici, incontrando le parole di Selvaggia Lucarelli. “Ho apprezzato la sua capacità di arrivare a un po’ di verità. Credo che piangere gli sia costato moltissimo, perché è l’opposto della tua maschera”. Una maschera che il parrucchiere dei vip ha portato in scena, spesso spingendosi oltre i limiti. Atteggiamenti che gli sono costati delle critiche a cui ora risponde.



Dalle colonne del settimanale Nuovo ha sparato a zero. E tra le tante domande poste dalla giornalista c’è anche quella inerente a suo padre: “Lui che dice del tuo look poco maschile?”. Federico Fashion Style ha risposto “Non capisco perchè il mio vestire di paillettes debba far parlare della mia sessualità…Nel privato ognuno può fare quello che vuole, Basta!”.







Federico Fashion Style, ha poi confessato di credere che ormai alla soglia del 2022 lo stile non possa essere assolutamente vincolato a certi tabù superati ormai da tempo: “La moda, lo stile e l’espressione di sè non possono essere limitati da tabù che non hanno più motivo di esistere…”. Poi ha parlato della figlia. “Una volta mi ha chiesto perchè mi piaccia così tanto l’oro…Una domanda che secondo me nasce indirettamente da giudizi di qualche bambino…”.



Federico Fashion Style ha aperto il suo primo negozio ad Anzio. Pian piano, però, l’acconciatore ha dato modo di farsi conoscere anche nel resto d’Italia. Sono presenti, infatti, anche altri punti vendita, tra cui uno a Milano, precisamente a Corso Como e in Sardegna. Poi ancora ne è presente un altro in Piazza di Spagna e un altro in zona Eur e infine un altro in zona Napoli.