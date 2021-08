Si è molto parlato anche in questi giorni di Federica Panicucci e sui tanto chiacchierati fiori d’arancio con Marco Bacini. Ma proprio ultimamente la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi dove ha finalmente rotto il silenzio sul compagno e sul presunto matrimonio.

La padrona di casa di Mattino Cinque ha fatto sapere che l’imprenditore è arrivato in un momento inatteso della sua vita, quando lei non pensava minimamente che avrebbe potuto innamorarsi di nuovo. E invece nella sua vita è arrivato Marco Bacini, che definisce un uomo protettivo, completo. Ma la domanda clou è: quando si sposano? In realtà anche questa volta Federica Panicucci ha voluto mantenere quel velo di riserbo che da sempre la contraddistingue nascondendosi dietro a un: “Ve lo dico nella prossima intervista”.

Federica Panicucci, la voce su Mattino 5

Nell’intervista Federica Panicucci ha anche ammesso che il periodo trascorso è stato molto sofferto anche per lei: la pandemia le ha fatto molta paura, soprattutto per i suoi cari. Ma non si è mai fermata in tv. Da settembre 2009 è al timone di Mattino 5 e nel corso degli anni, al suo fianco, si sono alternati diversi partner: Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e dal 2016 vi è Francesco Vecchi.





Sono quindi tantissimi anni che Federica Panicucci informa e intrattiene il pubblico del mattino riscuotendo successo dal punto di vista degli ascolti tv. L’ultima edizione si è per esempio chiusa con una media del 17,70%, il più alto share in 11 anni. Ma secondo una nuova indiscrezione potrebbe rischiare il posto. Nella sua rubrica ‘Ah… Saperlo’ sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha fatto sapere che a Mediaset si sta testando “l’anti-Panicucci”.

Mattino 5 è stato sostituito da Morning News condotto da Simona Branchetti, dunque la giornalista del Tg5 è diventata la nuova padrona di casa del mattino della rete con il suo programma di approfondimento giornalistico e i risultati iniziano a vedersi. È stato un test a sorpresa, questo voluto dai vertici di Cologno Monzese per valutare il rapporto costi-benefici della conduzione invernale di Mattino 5 di Federica Panicucci: “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti”, scrive Dandolo.