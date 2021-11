Federica Panicucci, le voci di corridoio non si fermano. E adesso ne arriva una “clamorosa”. Una conferma di Mediaset però c’è: la conduttrice è stata scelta per condurre Capodanno in musica, come ha svelato recentemente il sito TvBlog. Lo show di Canale 5, che la biondissima presentatrice ha già condotto, andrà in onda in prima serata durante la notte di San Silvestro per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022 insieme al suo pubblico.

Chi sarà al fianco di Federica Panicucci in questa importante serata che lo scorso anno è stata sostituita dallo speciale del GF Vip di Alfonso Signorini? A quanto pare un altro amatissimo e celebre volto del mondo della musica italiana, Al Bano. I rumor che anticipavamo in apertura riguardano invece il suo futuro a Mattino 5.

Federica Panicucci, la “voce clamorosa”

Da anni ormai Federica Panicucci tiene compagnia ai telespettatori di mattina, dal lunedì al venerdì. Lo fa insieme a Francesco Vecchi, il giornalista cui è affidata la prima parte della trasmissione che affronta temi di attualità e cronaca. Ma la conduttrice potrebbe presto finire fuori dal programma tv della mattina di Canale 5. Il condizionale è d’obbligo perché la notizia non è ancora stata confermata.





Già giorni fa Giuseppe Candela parlava su Dagospia di un’uscita di scena di Federica Panicucci nel periodo natalizio. A differenza degli altri anni, per le festività legate al Natale Mattino 5 non si fermerà ma la conduttrice lascerebbe Francesco Vecchi solo alla conduzione. Il tutto dovrebbe accadere dal prossimo 13 dicembre. Ora la soffiata su un’uscita di scena definitiva a gennaio 2022.

“Mi giunge una voce clamorosa (anche se non ufficiale e non ancora confermata): ipotesi Federica Panicucci fuori da Mattino 5 a Gennaio”, scrive Giuseppe Candela che precisa come la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del talk show mattutino, ma non Mediaset. “Sarà vero e cosa farà?”, si chiede poi il giornalista. Dopo questa ‘bomba’, non resta che attendere notizie ufficiali.