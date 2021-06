Il programma di Canale 5 che la preparatissima Federica Panicucci presenta con Francesco Vecchi ha dato grosse soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. La trasmissione del mattino di Canale 5 ha infatti superato il milione di spettatori e in media ha totalizzato più del 18% di share. Ascolti tv in aumento, quindi, rispetto allo scorso anno che quasi tutti i giorni sono riusciti a battere quelli del primo canale della tv di Stato.

Intervistata da Oggi Federica Panicucci si è lasciata andare a delle confessioni sul rapporto con Marco Bacini: “Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio ‘per sempre’”. Romanticissima.

È finita or ora l’ultima puntata di Mattino 5 di questa super grintosa edizione, condotta egregiamente da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Entrambi i conduttori proprio sul finale di quest’ultima puntata, non si sono risparmiati nel ringraziare tutto lo staff di Mattino Cinque, tra cui autori, registi, invito, il Direttore di rete, l’Editore, il Direttore Generale dell’informazione e immancabilmente anche il pubblico a casa.





Il colpo di scena inaspettato è accaduto poco prima di salutare in via del tutto definitiva i telespettatori e dare appuntamento alla prossima stagione. In quel frangente Federica Panicucci si è commossa, proprio in diretta a Mattino 5, dichiarando che mai come quest’anno ha avvertito davvero tanta emozione: “Volevo ringraziare il nostro pubblico perchè è stato particolarmente affettuoso quest’anno…Mi commuovo anche…C’è molta emozione quest’anno, davvero…Grazie a tutti…”.

Per quanto riguarda le nozze col compagno Marco Bacini “Quel che è è che sono pronti e convinti a promettersi amore eterno”, ha riportato Oggi. Difatti le nozze erano nell’aria da parecchio tempo: lei porta al dito un anello con diamante dalla fine del 2019, l’anno in cui il matrimonio sembrava essere alle porte, anche se poi la coppia ha dovuto rimandare tutto a causa della pandemia. La Panicucci però potrebbe attraversare presto la navata.