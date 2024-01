La nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di Rai tre da anni punto di riferimento per chi è alla ricerca di notizie e risposte su casi di persone scomparse, si è aperta con un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica: quello di Andreea Rabciuc, giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato recentemente ritrovato dopo mesi di ricerche all’interno di un casolare in provincia di Ancona.

Tra i tanti casi seguiti da Federica Sciarelli e dalla redazione di Chi l’ha visto anche quelli di Domenico Manzo, scomparso durante la festa di compleanno della figlia Romina, iscritta nel registro degli indagati, e quello della morte di Dora Lagreca, con la madre e la sorella che lottano con determinazione affinché il caso non venga chiuso e si continui a cercare la verità.

Chi l’ha visto, mamma denuncia il figlio per violenza domestica

Ovviamente c’è stato ampio spazio per le persone scomparse, ma anche per i casi di violenza domestica. Si è parlato di storia, quella di una mamma, Barbara, che ha avuto il coraggio di denunciare il figlio violento, ora dietro le sbarre dopo la sua denuncia. “Anche io ho paura di mio figlio. Spero che esca presto e riprenda un percorso giusto per lui”, ha detto Barbara parlato con l’inviata di Chi l’ha visto.

“Una cosa che ti spezza il cuore. La prima cosa che ha fatto quando mi ha visto è stata quella di abbracciarmi. Lui lo sapeva che non avrei resistito. Io pensavo che mi odiasse ma invece sta capendo. Siamo arrivati a questo punto perché lui non ha avuto alcun aiuto prima. Mio figlio si drogava e stava diventando violento anche nei miei confronti. Mi chiedeva dei soldi ed io non riuscivo più a sopportare questa situazione”, ha detto ancora Barbara.

“Anch’io ho paura di mio figlio”: La storia di Barbara, un’altra mamma che convive con un figlio violento, detenuto dopo la sua denuncia. “Spero che esca presto e riprenda un percorso giusto per lui”. Come si possono aiutare queste famiglie?#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/cVuMLBp7Oa — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 24, 2024

La donna ha spiegato di aver dovuto denunciare il figlio perché ormai non c’era niente altro da fare e durante la trasmissione è stata mandata in onda la telefonata choc fatta dal figlio alla donna. Parole ancora più terribili se si pensa che siano state pronunciate da un figlio nei confronti della madre: “L’ho denunciato quando ho capito che non c’era più niente da fare. L’ultima parola che mi ha detto ‘mamma ti amo’. Sono qui perché voglio farmi sentire. Anche noi abbiamo bisogno di aiuto perché non tutte le mamme hanno il coraggio di denunciare”. Federica Sciarelli ha lanciato un appello e ha ricordato anche il caso di Alberto Scagni, che a seguito di una telefonata choc con il padre uccise la sorella Alice.