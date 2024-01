“Chi l’ha visto?” non va in onda, esplode la rabbia del pubblico. Fa parecchio discutere la decisione della Rai di non trasmettere il popolare programma. Nella serata di mercoledì 10 gennaio i numerosi appassionati della trasmissione condotta da Federica Sciarelli hanno avuto una brutta sorpresa. Dopo la pausa natalizia Chi l’ha visto? non è andato in onda per far spazio ad un documentario sulle frecce tricolori.

Nel corso degli anni – Chi l’ha visto? va in onda sulla Rai dal 1989 con l’esordio di Donatella Raffai – il programma ha saputo conquistare critica e pubblico. Così il cambio di programmazione della Rai ha mandato letteralmente in bestia il vasto pubblico che lo segue da anni. Lo stesso profilo Instagram ufficiale del programma è intervenuto per spiegare cosa succederà mercoledì 17 gennaio.

Leggi anche: “Chi l’ha visto non va in onda”. Federica Sciarelli, il motivo dello stop del 10 gennaio





La reazione dei fan di Chi l’ha visto? Rabbia social dopo la decisione Rai

“Dopo un’abbuffata di un mese e mezzo di film natalizi speravo di ritrovare il mio programma preferito. E invece?” commenta sui social un utente. L’assenza di Chi l’ha visto si è fatta sentire e in tantissimi hanno disapprovato la decisione della Rai: “MA PERCHE ‘ QUESTA ASSENZA DI UNA DELLE MIGLIORI E UTILI TRASMISSIONI DELLA RAI E DI ALTRE EMITTENTI !!!!!!!!!!!!” scrive un’altra.

“Nooo nn ci credo ..è una delle poche trasmissioni ..veramente utile ..importante..vera…indispensabile” dice un’altra spettatrice. E ancora: “Con tutto il rispetto x le frecce tricolori, ma una trasmissione come chi l’ha visto non dovrebbe essere sospesa“. Poi c’è chi ci mette il carico sopra accusando direttamente la maggioranza di governo.

Auguri un cagotto perenne a chi ha deciso di non trasmettere chi l’ha visto #chilhavisto — manuciao (@Tantiauguri_Lol) January 10, 2024

Stasera non c è chi L ha visto sto nera. 😒#ChiLhaVisto



pic.twitter.com/N9Oci3ccU3 — LaGiuly (@labubabli) January 10, 2024

“Succede semplicemente che la RAI è diventata ISTITUTO LUCE e ISTITUTO LUCE è diventato RAI. Il problema è nato in cabina elettorale e temo che questo sia solo l’inizio, poi verranno le fiction su Farinacci, Balbo e Starace. E non mi si dica che sono pessimista, i prodromi ci sono tutti”. La rabbia social è tanta: “Auguri un cagotto perenne a chi ha deciso di non trasmettere chi l’ha visto” scrive una fan del programma della Sciarelli. Per fortuna che da mercoledì 17 gennaio Chi l’ha visto? tornerà al suo posto, altrimenti sai che baraonda…

“La sorella Elena? Fatemelo dire”. Cecchettin, a Chi l’ha visto il commento di Federica Sciarelli