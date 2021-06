Si è giunti alla conclusione de ‘L’Isola dei Famosi’, vinta dallo youtuber Awed, ovviamente al settimo cielo per aver trionfato ad una delle edizioni più complicate di sempre. C’è però un’ex concorrente del reality show di Ilary Blasi, Fariba Tehrani, eliminata tempo fa, che ha rilasciato un’affermazione davvero molto forte dopo la fine del programma. Ha ringraziato la trasmissione per lo spazio concesso e per alcune esperienze davvero positive, ma si è anche soffermata su un aspetto di non poco conto.

Intanto, dopo il successo, Awed ha scattato una foto con il trofeo che gli hanno consegnato e ha postato le sue prime parole scrivendo anche quanto pesa dopo l’Isola dei Famosi. Sono rimasti i capelli lunghi e la barba incolta, ma per la prima volta dopo tanto tempo ha potuto gustare un pasto completo seduto comodamente a tavola dopo tanto tempo. Dopo la puntata i finalisti hanno fatto una grande festa a cui ha partecipato anche Daniele, il fratello di Awed volato in Honduras per fargli una sorpresa.

Prima di raccontarvi qual è stata la frase scelta da Fariba Tehrani per descrivere la sua esperienza in Honduras, vi riportiamo le parole proferite dalla figlia Giulia Salemi, orgogliosa del suo genitore: “Sono davvero fiera di te mamma, hai superato avversità e prove di ogni tipo. Brava”. Quindi, il percorso dell’ex naufraga è piaciuto tantissimo all’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non sia arrivata fino in fondo, è contenta di ciò che ha fatto in quel periodo la sua adorata madre.





Fariba Tehrani si è immortalata in compagnia di un medico e ha scritto in una storia Instagram: “Ieri vi ho anticipato che l’Isola dei Famosi mi ha dato tanto. Ma mi ha rubato tanto anche di salute e bellezza. Oggi inizia il conto alla rovescia per recuperare quello che ho perso nelle mani dei migliori esperti. Oggi nelle sapienti mani del dottor Marco Iera dell’Istituto Clinico Brera”. Non ha specificato cosa abbia di preciso, ma ha intenzione di rimettersi in forma sicuramente il prima possibile.

Quando era stata eliminata, Elettra Lamborghini aveva punzecchiato Fariba Tehrani. Contro la mamma di Giulia Salemi erano arrivate le parole dell’ereditiera, che non le aveva mandate a dire in questa occasione. Secondo il suo punto di vista Fariba Tehrani avrebbe meritato l’uscita, dopo la sconfitta al televoto. “Diciamo che un po’ se lo merita”, aveva tagliato corto, picchiando durissimo.