Dopo il Grande Fratello, è successo di tutto con Monia e il fratello di Greta protagonisti di episodi che hanno lasciato tutti senza fiato. Lui ha sfiorato la rissa con Varrese, spintonando anche La Ferrera, mentre la donna avrebbe poi deciso di lasciarlo proprio a causa di tutto questo. Successivamente sono uscite altre indiscrezioni su di loro e ora potrebbe essere arrivata una conferma totalmente differente.

Ciò ha scatenato la protesta degli utenti, che hanno iniziato ad attaccare l’ex concorrente del Grande Fratello. Monia, parlando implicitamente del fratello di Greta e di quanto deciso, ha voluto rispondere a dei quesiti dei suoi follower. Uno di loro le ha domandato: “Cosa pensi della gente che ti critica?“. Ed è arrivata una replica molto importante.

Grande Fratello, Monia e Josh: bufera su di lei dopo il suo intervento

Dopo il Grande Fratello Monia e Josh hanno vissuto alti e bassi, poi nelle scorse ore è arrivato l’intervento di questa ex gieffina: “Oggi penso che le persone in questa società, purtroppo con molta facilità, tristezza e cattiveria tendono a puntare il dito e giudicare. Soprattutto le critiche vengono da quelle donne che si ritengono tanto ‘solidali con le altre’ (Vi invito a leggere i loro commenti sotto i miei post). Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, il pensiero, le scelte, possono non essere condivise, ma ciò non significa che io debba fare ciò che mi viene imposto solo ‘per piacere agli altri'”.

Poi ha aggiunto: “Le mie esperienze di vita mi hanno fatto arrivare ad una consapevolezza tale da rendermi conto che l’unico giudizio che conta per me è il mio“. Infatti, sono arrivati diversi commenti contro Monia, tra cui: “Falsa, bugiarda e anche parac***“. Quindi, c’è stato un duro attacco nei suoi confronti.

Lei ha fatto intendere che sarebbe ritornata insieme a Josh perché ha ammesso di voler fare quello che vuole. Staremo a vedere se ci saranno altre novità.