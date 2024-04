Il 25 marzo Perla Vatiero veniva incoronata come vincitrice del Grande Fratello. Anche un po’ inaspettatamente, visto che fino all’ultimo sembrava che avrebbe vinto Beatrice Luzzi, la grande protagonista di questa edizione e concorrente favorita alla vittoria. Invece la 27enne ha avuto la meglio sull’attrice di Vivere, complice la storia d’amore con Mirko Brunetti e il triangolo di Temptation Island.

Insomma, nella Casa Perla Vatiero ha ritrovato l’amore con il suo Mirko Brunetti e la loro love story ha appassionato il pubblico italiano fino a incoronare la 27enne vincitrice di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi era la favorita alla vittoria del Grande Fratello, ma come detto è stata battuta in finale dalla 27enne salernitana. L’astio delle Luzzers e delle persone che in questi mesi hanno tifato per l’attrice non sembra placarsi e infatti sui social c’è chi non perde occasione per fare dei paragoni tra le due ex concorrenti del reality show.

Grande Fratello, social ancora contro Perla in favore di Beatrice

Come sappiamo, da quando è uscita dalla casa, per Beatrice Luzzi sarebbero arrivate diverse proposte di lavoro. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia dell’attrice non è certo passata inosservata e, almeno per il momento, l’ex volto di Vivere è la gieffina più “cercata” con proposte allettanti come la conduzione di un programma, un’intervista a Belve e proposte per fiction e film. Proprio su questo campo i suoi fan hanno paragonato il post Grande Fratello di Perla, al momento impegnata in alcuni shooting come immortalato anche sul suo account Instagram.

“#GrandeFratello non è x dire ma la vincitrice a fare promozione di tute da ginnastica e rotolarsi a terra mentre la seconda classificata conduzione programmi, probabile opinionista ed attrice, ogni tanto il mondo gira nel verso giusto beee beee”, “Io non ho mai visto quel marchio che definisci famosissimo, è più conosciuto Decathlon o magari esiste solo a naples”, “L’ho pure scritto che sta sponsorizzando le tute mentre la vera vincitrice sta valutando tutte le offerte quanto me diverto a farvi rosicare”.

#GrandeFratello non è x dire ma la vincitrice a fare promozione di tute da ginnastica e rotolarsi a terra mentre la seconda classificata conduzione programmi, probabile opinionista ed attrice, ogni tanto il mondo gira nel verso giusto 😉😂 beee beee 🐐 pic.twitter.com/NmmYCwMZRS — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 4, 2024

“è la logica del mercato…l’hanno assunta per questa campagna pubblicitaria perchè è la vincitrice del Gf punto….passerà il momento in cui non se la filerà più nessuno…Bea invece rimarrà solida nelle sue attività conduttrice attrice ecc…non certo lavori occasionali”, “È ridicola da morire….non si può guardare proprio questa fa venire il mal di stomaco”, “D’altronde bisogna monetizzare finché si può.. la fama dura poco, cosa effimera senza altri talenti”, ha scritto un altro utente sui social.