Dopo il Grande Fratello Paolo e Letizia si stanno vivendo il loro grande amore, nato proprio all’interno del reality show di Canale 5. Nelle ultime ore è stato proprio lui a mostrare una grande sorpresa, fatta alla sua fidanzata, che l’ha resa ovviamente felicissima. Non poteva davvero trovare un ragazzo migliore, stando al suo umore che è decisamente molto alto.

Finito il Grande Fratello, Paolo e Letizia hanno deciso di godersi questa relazione sentimentale. Per loro ci sono state anche le prime festività trascorse insieme, parliamo di Pasqua e Pasquetta, ma nella giornata del 3 aprile il macellaio ha lasciato tutti senza parole con qualcosa che lei ha potuto apprezzare immediatamente. E anche i fan si sono emozionati.

Grande Fratello, Paolo fa un regalo speciale a Letizia

E proprio il giorno di Pasqua è stato uno dei momenti più belli vissuti dagli ex concorrenti del Grande Fratello 2023. Paolo ha pubblicato un video, che riguardava ovviamente anche Letizia, nel quale ha fatto vedere a tutti i follower il particolare regalo pasquale per la fotografa. La sua dolce metà è rimasta estasiata e non ha potuto fare altro che ringraziarlo.

Per festeggiare la loro prima Pasqua insieme, Paolo ha fatto fare un uovo pasquale personalizzato proprio per la sua dolce metà. Infatti, c’era il titolo del brano preferito da entrambi, ovvero Come nelle favole del grande Vasco Rossi. Poi c’era un’immagine di loro due e il porta foto con la parola ‘love’. Quando lei ha aperto il dono, è apparsa felicissima e lo ha immediatamente baciato.

Il sito Novella 2000 ha scritto ancora che la coppia ha poi passato una Pasquetta meravigliosa, in compagnia di Angelica Baraldi e Maddaloni, quindi sono stati giorni molto intensi e indimenticabili.