Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, scoppia il giallo sull’ospite. Che Tempo che Fa ha ormai ripreso la sua corsa sul canale Nove e non si può certamente dire che abbia perso appeal tra il pubblico di telespettatori italiani. Ma nel corso dell’ultima messa in onda è successo qualcosa che avrebbe sollevato alcuni quesiti. Tirato in ballo anche Sanremo 2024. La coppia di conduttori infatti attendeva in studio l’ospite che però non si è presentato. E il ‘caso’ è stato opportunatamente commentato davanti alle telecamere del programma. Ecco cosa è successo.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto intervengono sull’assenza di Mahmood. Tutto ha avuto inizio dalla domanda “Ma non doveva esserci Mahmood stasera?”, ha chiesto incuriosita Luciana Littizzetto andando incontro alla pronta risposta di Fabio Fazio: “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole”.

E a fronte della risposta, il simpatico e ironico siparietto tra i due è andato avanti, con Luciana Littizzetto che non poteva perdere l’occasione di lanciare la sua pungente battuta: “Una regola di stamattina fatta apposta?”, domanda ironicamente per poi proseguire: “Non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo quindi?”. A questo punto Fabio Fazio è prontamente intervenuto per entrare in merito alla questione e fornire una risposta esaustiva alla collega.

“Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo, ma dopo il Festival possono andare solo nei programmi Rai per due giorni. C’era tutto il pubblico che aspettava Mahmood, mi dispiace”, spiega Fabio Fazio. E alla luce di quanto sollevato a Che Tempo che Fa sulle novità del Festival, ecco cosa è stato deciso in previsione dello start del grande attesissimo evento musicale.

La nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 in onda dal 6 al 10 a febbraio vedrà dunque ben 27 artisti big complessivi sul palco, unitamente a 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani Edizione 2023. Gli artisti in gara, come ha annunciato Amadeus, saranno: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa Mr Rain, Maninni e Ricchi e Poveri.