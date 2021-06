Chi c’è dietro la pagina Instagram “Il frutto della passione”? Fin dal 2012 Eva Giusti, questo il nome dell’influencer, ha raggiunto oltre 110mila follower. E oggi, lunedì 7 giugno, questa 40enne romana ha raccontato la sua storia a “Oggi è un altro giorno”, ospite di Serena Bortone. Una storia non facile, dal desiderio di maternità alla scoperta dell’infertilità. Poi la procreazione assistita, un melanoma, il tumore al cervello.

“Prima di scoprire la diagnosi di infertilità – le parole di Eva Giusti – frequentavamo una casa famiglia e ci siamo lanciati nell’avventura dell’adozione, con Noah Enzo. Una grandissima felicità perché quando la natura sembra mettersi contro, la gioia di accogliere un bambino a casa è gande. Poi abbiamo provato con la procreazione assistita, un percorso complicato, iniezioni e farmaci, abbiamo fatto dei tentativi, il primo è finito con un aborto e poi è nata la seconda figlia, Nina Flor”.

La tenacia, la determinazione, il sorriso e l’ottimismo di questa donna forte sono d’ispirazione per tanti. In questo modo Eva Giusti è diventata così popolare: “Nina Flor. Ti ho sognata così a lungo, che ancora oggi stento a credere tu sia reale” ha scritto in un posto di poche settimane fa. Ora, a “Oggi è un altro giorno”, spiega: “Ho raccontato tutto sul mio blog e su Instagram, c’è stato un grande scambio di esperienze.





“Poi arriva un brutto colpo – racconta Eva Giusti – nell’ultimo mese di gravidanza mi hanno asportato un neo e hanno scoperto che era un melanoma modulare, per cui mi sono dovuta sottoporre a un’operazione. Sembrava tutto risolto perché i linfonodi erano risultati puliti, anche nei controlli successivi, ma nel 2018 ho però scoperto che il melanoma attraverso il sangue era arrivato alla testa”.

La battaglia continua, ma dalla sua Eva Giusti ha l’amore dei suoi cari e l’affetto di chi ha imparato a conoscerla: “Ci sa aggrappa a figli, famiglia, ma la forza la devi tirare su da sola. All’inizio ho provato rabbia, terrore, però sono emozioni che non vanno evitate, ma accolte e attraversate perché devono essere una spinta ad andare oltre. Aver affrontato a ogni diagnosi la paura immediatamente mi ha permesso di trovare la spinta per andare avanti con positività e sorriso”.