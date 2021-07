Una puntata diversa dal solito quella di “Estate in diretta” andata in onda nella giornata di lunedì 12 luglio. Ma le eccezioni in questo periodo non mancano. Già ieri, domenica 11 luglio, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini è stato trasmesso in una giornata non usuale. Tutto per gli Europei di calcio che la nostra nazionale ha vinto. I due conduttori hanno documentato le ore precedenti alla finalissima di Wembley.

L’appuntamento, intitolato ‘La grande attesa’ è stato un susseguirsi di emozioni, colori, tifo e passione. Il tricolore ha invaso le piazze e le strade d’Italia in attesa dell’ultimo atto degli Europei di calcio. E l'”Estate in diretta” non poteva essere da meno con Roberta Capua e Gianluca Semprini che sono entrati con l’inno di Mameli nelle orecchie e la mano sul cuore. Servizi in diretta da Londra, in studio anche Marco Tardelli per ricordare un altro 11 luglio, quello del 1982. Che ha portato bene.

La puntata di domenica 11 luglio ‘La grande attesa’ ha raggiunto uno share dell’11,95% conquistando un milione e 650mila spettatori. E questa mattina gli azzurri si sono svegliati con un Europeo in più in bacheca e con l’euforia tipica di una vittoria sofferta ma meritatissima. Ancora una volta, nel pomeriggio di oggi lunedì 12 luglio, Euro 2020 condiziona l'”Estate in Diretta” di Roberta Capua e Gianluca Semprini.





Dalle 16 e 45 alle 17 e 45 il programma ha infatti subito un’interruzione per lasciare spazio ad un’edizione speciale del telegiornale che ha seguito l’arrivo della Nazionale italiana a Roma. Anche il presidente Sergio Mattarella, presente alla finale, ha voluto ricevere al Quirinale la squadra. Che prima di raggiungere la sede del Presidente della Repubblica è stata accolta da una folla festante tutta azzurra.

#Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno reso onore allo sport #EURO2020 🇮🇹 pic.twitter.com/2iz6xy1h9o July 11, 2021

Dunque un’edizione speciale del tiggì ha interrotto per un’ora la puntata di “Estate in diretta”. ll presidente Mattarella, oltre agli azzurri, ha ricevuto anche Matteo Berrettini che domenica è stato sconfitto, con onore, da Djokovic nella finale di Wimbledon, traguardo raggiunto per la prima volta da un italiano. Insomma sono state giornate ricche di sport, ricche di Italia. Per una volta ben vengano le eccezioni, vero Roberta Capua e Gianluca Semprini?