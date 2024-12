“Ohh finalmente!”. Grande Fratello, Javier ed Helena: lui si sbilancia e lo fa con una dolcezza unica. È tempo di nuove dinamiche, anzi di cose vecchie che prendono altre forme. Lo richiede il pubblico e forse lo richiede anche il loro cuore, nella casa. Dopo settimane in cui si parla soltanto di Lorenzo e Shaila, di un rapporto definito da tanti un tantino “tossico”, arriva Javier (che tutti amano incondizionatamente) a smuovere le carte dei rapporti all’interno della casa. Non è la prima volta che Javier Martinez ed Helena Prestes sono così vicini, ma mai come adesso.

>> “Da Federica non me lo aspettavo”. Grande Fratello, forte delusione per Helena

Tra alti e bassi, il loro legame sembra oscillare tra amicizia e qualcosa di più, suscitando curiosità tra i telespettatori e all’interno della Casa. Nelle ultime settimane, Helena ha mostrato un interesse crescente verso Javier, definendolo “una persona speciale” e apprezzandone il carattere riflessivo e rispettoso. La modella brasiliana ha spiegato di sentirsi a proprio agio con lui e di provare una sintonia particolare, ma senza voler forzare i tempi. Ha dichiarato che le piace vivere le emozioni in modo graduale, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore avvicinamento in futuro.





“Finalmente!”. Grande Fratello, Javier ed Helena: lui si sbilancia

Javier, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento più cauto. Pur apprezzando la compagnia di Helena e riconoscendone qualità come dolcezza e sensibilità, il pallavolista argentino ha sottolineato la sua intenzione di non affrettare i passi in una direzione romantica, preferendo approfondire il loro legame come amicizia. Eppure quello che è successo nelle ultime ore sembra ribaltare completamente questa visione.

Nelle prime ore del giorno infatti, Javier si è recato vicino alla sua amica speciale e le ha detto: “Quando sei bella quando sei così”. Ma non è tanto quello che lui le dice, quanto gli sguardi. Agli occhi di tanti spettatori il ragazzo avrebbe cercato un approccio con Helena, un bacio dice qualcun altro. Sguardi fissi, uno con l’altra, un’intensità quasi da cinema, potentissima, meravigliosa. In questi ultimi giorni Helena ha affrontato questioni legate a un altro concorrente, Lorenzo Spolverato, con il quale aveva avuto una storia complessa in passato.

Ha chiarito di non essere interessata a un ritorno di fiamma con lui, ribadendo invece il suo attuale focus su Javier, con cui sente di avere una connessione più autentica. E proprio testi sguardi tra Javier e Helena continuano a tenere i fan incollati agli schermi, con il pubblico diviso tra sostenitori della coppia e coloro che preferirebbero vederli seguire percorsi separati. Il bacio scatterà presto? Siamo sicuri di sì.

Leggi anche: “Lei ha provato a baciarmi, si è dichiarata”. Grande Fratello, colpo di scena nella notte