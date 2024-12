“Federica non me lo doveva fare”. Grande Fratello, Helena Prestes decide di raccontare tutto sulla Petagna e svela un particolare del quale nessuno era a conoscenza. Ieri sera Helena Prestes ha deciso di ricevere un po’ di coccole da Mariavittoria e la cosa è stata abbastanza evidente. La modella brasiliana aveva voglia di parlare e confidarsi un po’ con l’anima dolce della dottoressa romana, sempre molto empatia (di solito). E nel parlare del più e del meno si è finite a confrontarsi proprio su Federica Petagna che, a dire della Prestes, non le ha dato modo di entrare in confidenza, o quantomeno non più. Dice Helena a MaVi: “Magari non ha nulla contro di me, ma non è mai venuta a chiacchierare o a cercarmi per conoscermi”.

E ancora: “Non si è mai avvicinata a parlarmi. Mi sono sentita ferita”. Poi la Prestes, in questa infinita crociata contro Shaila Gatta, che sta vincendo per giunta, ha fatto credere all’amica che per lei, l’ex velina e Federica sono indissolubili: “È come se l’avesse scelta, Shaila”. Helena quindi confessa di essersi trattenuta dal fare domande personali, in particolare sulla situazione sentimentale della ragazza di Temptation Island: “Le ho detto che è un momento suo e non voglio mettermi in mezzo, ma le ho fatto capire che io c’ero”.





Ancora la Prestes dice di averci provato ad instaurare un dialogo con Federica attraverso qualche chiacchiera senza peso, ma niente: “È come se non fosse interessata a conoscermi”. La tensione tra Helena e Federica è emersa in modo evidente durante alcune puntate recenti. In particolare, un acceso confronto tra Helena e Shaila Gatta ha messo in luce le fragilità emotive di Helena, che si è sentita attaccata e isolata.

Federica, dal canto suo, si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso con Lorenzo e Stefano Tediosi, complicando ulteriormente la situazione. La rivalità tra le due donne sembra essere alimentata non solo da questioni sentimentali, ma anche da incomprensioni personali e strategie di gioco.

Uno dei momenti più significativi è stato il confronto diretto tra Helena e Federica durante una delle ultime puntate. Helena ha accusato Federica di non essere sincera riguardo ai suoi sentimenti per Lorenzo, mentre Federica ha ribattuto sostenendo che Helena stesse cercando di provocarla (cosa probabilmente sacrosanta). Ora entrambe hanno il motivo di votarsi per le nomination. Ottima strategia.

