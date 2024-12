Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e criticati di questa edizione del Grande Fratello. Le opinioni sul suo comportamento all’interno della Casa sono state aspramente criticate dalle opinioniste di Pomeriggio 5, che, stanche delle sue attitudini esagerate e presuntuose, hanno chiesto la sua squalifica dal gioco.

Durante l’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha richiamato Lorenzo per i suoi atteggiamenti arroganti e per alcune frasi poco eleganti rivolte ad altri concorrenti, ma sembra che il richiamo non abbia avuto effetto. Il ragazzo continua, infatti, a usare espressioni infelici e provocatorie all’interno della Casa. In questi giorni si sta parlando anche della sua relazione con Shaila Gatta. Dopo un acceso confronto, i due ragazzi si sono ritrovati a parlare sinceramente a bordo piscina. Shaila ha confessato di voler comprendere meglio il comportamento di Lorenzo e il motivo di alcune sue reazioni.

Leggi anche: “Dobbiamo farlo”. Grande Fratello, clamorosa decisione di Alfonso e Stefano alle spalle di Federica









Grande Fratello, fanno outing a Lorenzo Spolverato

Durante la notte, la ragazza ha pianto per non essere riuscita a trovare un punto di incontro con lui, ammettendo anche di sentirsi dispiaciuta per essersi mostrata distante e fredda dopo la sua uscita dal Tugurio, spiegando che era troppo nervosa per comportarsi diversamente. Nonostante ciò, i due si sono riappacificati e hanno ripreso la loro relazione.

Ma c’è un altro episodio che sta facendo parlare molto sui social: qualcuno ha fatto un outing su Lorenzo. I profili di Uomini e Donne e Isa e Chia hanno condiviso dei tweet che sono rapidamente diventati virali, in particolare uno in cui si afferma che Lorenzo e un suo amico si sarebbero visti e anche baciati. Non è la prima volta che si parla dell’orientamento sessuale di Lorenzo: già lo scorso ottobre, Grazia Sambruna aveva rivelato alcune voci in merito che circolavano sul giovane milanese: “Si mormora che fuori dalla casa ad aspettarlo ci sia un uomo molto ricco e diciamo che non si tratta di un parente“.

Come riporta Biccy, ieri a 361 Lounge la giornalista è tornata sull’argomento: “Questo segreto non ha soddisfatto nessuno. Ci siamo sorbiti due o tre ore di puntata per nulla. Ma poi Lorenzo questa settimana ha detto ‘nemmeno mia mamma lo sa, se esce fuori…’. Quindi non possono essere dei messaggi scambiati con Helena. Sui social si dice che forse Lorenzo possa essere double face. Si è parlato di un rapporto con un guru della moda non meglio precisato. Lo dicono da parecchio tempo sui social. Anche in puntata è uscito un titolo ‘Lorenzo e l’amicizia speciale con un guru della moda’. Si parla di un uomo quindi. Il punto è non dirlo, perché non ci sarebbe nulla di strano. Sarebbe strano non dirlo e tenerlo nascosto“.