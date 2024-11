Il Grande Fratello non smette di sorprendere il pubblico. Ora sono stati Alfonso e Stefano a prendere una decisione clamorosa, ora che Federica non sta insieme a loro. Ricordiamo che Alfonso è l’ex fidanzato storico, mentre con Stefano c’era stato un flirt dopo l’esperienza a Temptation Island. I due ragazzi sono rinchiusi in tugurio, mentre lei è in casa e hanno avuto modo di dialogare.

Infatti, al Grande Fratello Stefano e Alfonso erano in camera da letto quando all’improvviso è nata una conversazione che ha preso una traiettoria inaspettata. E chissà come la prenderà la gieffina, quando sarà messa al corrente di questa novità che quasi nessuno si sarebbe immaginato si verificasse.

Grande Fratello, sorpresa tra Stefano e Alfonso ora che Federica non è con loro

Nel tugurio del Grande Fratello Alfonso è subito stato onesto con Stefano e, riferendosi a Federica, ha ammesso che sperava in un ritorno di fiamma: “Mi sono esposto quando ho avuto una certezza”. E un’opinione simile l’ha avuta pure il coinquilino, che ha detto di essersi semplicemente difeso: “C’era una motivazione logica dietro”.

Da parte di entrambi è stato confermato il dispiacere per quanto successo in queste settimane e hanno ammesso che avrebbero dovuto essere più maturi. Dunque, la sorpresa più grande è legata al fatto che ci sia stato un chiarimento tra Stefano e Alfonso, visto che quest’ultimo ha chiaramente detto che vorrebbe trovare un punto di incontro col compagno di avventura.

Alfonso si è avvicinato a Stefano e lo ritiene intelligente. Stefano ha concluso così: “Adesso che vivi me ti ricrederai”. E già si ipotizza, come scritto dal sito ufficiale del GF, una possibile amicizia tra i due.