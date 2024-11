Grande Fratello, annuncio choc del concorrente: “Ciao, io torno a casa”. Il clima all’interno della Casa più spiata d’Italia è diventato invivibile, e tra gli inquilini c’è chi sta seriamente meditando di abbandonare il gioco. I fatti accaduti nelle ultime ore sono stati troppo gravi per poter proseguire.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la lite furiosa tra Shaila Gatta e Helena Prestes durante la cena del Ringraziamento. Insulti e grida: l’ex velina, accecata dalla gelosia, ha “vomitato” di tutto contro la concorrente brasiliana, dopo che quest’ultima aveva avuto l’idea di scrivere una lettera per il compleanno di Lorenzo Spolverato. Sui social, il pubblico si è indignato: “Sono stati superati tutti i limiti!”. E la lite ha lasciato pesanti strascichi all’interno della Casa.

Leggi anche: “Io so tutto di te”. Grande Fratello, Yulia e il segreto di Lorenzo: lite furiosa in Tugurio





L’annuncio choc del concorrente fa tremare il Grande Fratello: la decisione dopo i fatti gravi delle ultime ore

La discussione è avvenuta proprio durante la cena, in un momento che doveva essere di pace e condivisione. I concorrenti si alzavano a turno per ringraziare un compagno per l’esperienza vissuta insieme, ma la situazione è degenerata in uno scontro acceso. Così, parlando in cucina con Pamela Petrarolo, storica protagonista di Non è la Rai, Luca Calvani ha manifestato la sua intenzione di lasciare il reality. “Ti dico la verità, sto seriamente pensando di tornare a casa a fare l’albero di Natale”, ha detto. Pamela lo ha guardato incredula: “Stai scherzando?”. “No, no – ha risposto subito dopo lui – Se a loro piace questo…”.

Ha ragione Luca se a loro piacciono le scene pietose come quelle di ieri sera…meglio non restare un minuto in più #grandefratello pic.twitter.com/94oAjkqBe3 — 𝒢 💋 (@pandistell) November 29, 2024

Sui social, il pubblico ha espresso solidarietà a Luca: “Ha ragione! Se preferiscono scene pietose come quelle di ieri sera, meglio andarsene”. Un altro utente su X ha commentato: “Era da tempo che lo pensavo: personaggi come Luca, con una carriera televisiva e cinematografica, perdono credibilità restando in un contesto di così basso livello”.

Va ricordato che Luca Calvani è stato l’unico inquilino a intervenire durante la lite tra Shaila e Helena, prendendo le difese della brasiliana: “Basta, Shaila! Fermati”, ha ripetuto, cercando di placare gli animi. Ma l’ex velina ha attaccato anche lui, accusandolo di difendere sempre la fotomodella. Il regista toscano aveva rimproverato anche Giglio, che stava spalleggiando la ballerina contro Helena. Alla fine, esasperato, Luca si era alzato ed era uscito in giardino, stanco di quella situazione insostenibile.