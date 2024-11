Sono due mesi e mezzo che è iniziato il Grande Fratello e al di là dei problemi interni come bassi ascolti e polemiche del pubblico sulla scelta dei concorrenti, sul portare avanti dinamiche noiose e sul non adottare provvedimenti di fronte all’evidenza, uno tra tutti i gieffini è continuamente nell’occhio del ciclone. Stiamo parlando ovviamente di Lorenzo Spolverato.

Sono settimane che l’hashtag “Lorenzo fuori” è in tendenza sui social ma a quanto pare anche alcuni suoi coinquilini sono stanchi dei suoi atteggiamenti, non solo i telespettatori. Per esempio Yulia Bruschi, che è sempre stata amica del modello ma dopo giorni di scontri nel tugurio, dove sono entrambi rinchiusi, la scorsa notte è a dir poco esplosa contro di lui.

GF, Yulia e il segreto di Lorenzo

Non solo ha accusato Lorenzo di avere un comportamento prevaricante, che finisce sempre per creare malumori e atteggiamenti da gangster e aggressivi, ha ammesso di “sapere molte cose scomode su Lorenzo”. Ma prima è scattata la lite furiosa: “Sei un capobranco e i tuoi atteggiamenti non mi piacciono. Da due mesi ti conosco, sai quante volte ti ho visto fare queste cose? Hai un comportamento aggressivo e degli atteggiamenti del ca**o, poi fare la vittima di continuo non serve”.

“E”a sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi? Ma vergognati. Ma sei impazzito? Ti devi vergognare. Adesso dici che ti ricatto? Ecco che vai in difesa”, l’ha attaccato Yulia, che lo ha insultato, dicendogli di essere un “ragazzino” e un “bimbetto”, mentre Lorenzo cercava di giustificarsi, accusandola di accanirsi contro di lui. Ma ora quello che tuytti continuano a chiedersi quale sia il discusso segreto di Lorenzo Spolverato.

Yulia: Dopo un po' sei pesante, sembri un bambino, tutto gira attorno a te

Lorenzo: Mi dici capobranco, bambino, scendi dal piedistallo il tuo atteggiamento e le tue risposte non mi piacciono e non l'ho notato solo io

Yulia: E chi ti difende, il Confessionale?



🤭#GrandeFratello pic.twitter.com/XZEGagJVc2 — m3lodya (@aghjk5) November 29, 2024

In precedenza si era parlato di un flirt che aveva avuto con Helena prima del loro ingresso nel reality ma poi Deianira Marzano ha spiegato che questo segreto riguarderebbe la sfera del lavoro. “Anche se magari c’è stato qualcosa in passato, non è questa la cosa a cui mi riferivo. Il segreto riguarda tutt’altro: cose legate al loro ‘lavoro’, che condividono e che gli altri non sanno”. Luca Calvani, che sembra essere a conoscenza di questo segreto, ha ammesso di essere stato messo in difficoltà da Helena, creando ancora più suspense tra i fan del reality.