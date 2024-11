Non è un mistero che questa edizione del Grande Fratello fatica a decollare. Non convincono troppo i protagonisti, tantomeno le dinamiche che si sono create nella casa e il risultato è che i dati di ascolto arrivano ai minimi storici. L’ultima puntata del reality è colata a picco arrivando solo al 13,9% di share e scendendo ampiamente sotto i 2 milioni di telespettatori.

Cambi di programmazione continui all’interno della settimana, fino all’ultimo, decisamente poco fortunato, che vede il Grande Fratello scontrarsi con il fortissimo Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Sono giorni se non settimane che si vocifera di riunioni urgenti a Mediaset per far fronte a questa situazione e i rumor si concentrano anche su una clamorosa chiusura anticipata del programma un tempo di punta di Canale 5.

GF, Signorini sostituito? Spunta il nome della “nuova conduttrice”

Non solo. C’è chi parla anche di un cambio di conduzione per il prossimo anno. Gabriele Parpiglia nel programma di Francesco Fredella, Protagonisti, ha rivelato che Alfonso Signorini potrebbe non essere più al timone del Grande Fratello nel 2025. E Mediaset avrebbe già un nome pronto.

“C’è una notizia che riguarda il GF del prossimo anno – ha detto il giornalista – Da quello che mi risulta ci sarà un cambio di conduzione del programma. torna una vecchia idea, che è un’ipotesi. Un personaggio difficile da convincere e parlo di Barbara Palombelli. Le avevano già proposto di fare il Grande Fratello in gran segreto, ma lei rifiutò, non se la sentiva. So che questa vecchia idea è tornata in auge”.

In effetti, come ricorda il sito Biccy, già nel 2018 Davide Maggio avanzava questa ipotesi che però poi non si è concretizzata: “Al momento in pole per il ruolo di presentatrice del Grande Fratello 15: Mediaset vorrebbe giocare in casa e l’intenzione è quella di puntare tutto su Barbara Palombelli“. Quell’anno non è successo e il GF finora è sempre stato presentato da Alfonso Signorini, succederà il prossimo?