La notte tra il 27 e il 28 novembre, i concorrenti del Grande Fratello hanno celebrato il compleanno di Lorenzo Spolverato. Durante la festa, Shaila Gatta ha scelto di preparargli un dolce, mentre Helena Prestes ha deciso di scrivergli una lettera. Tuttavia, secondo Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo, Helena avrebbe scelto il momento sbagliato per un gesto del genere, ritenendo che la priorità dovesse essere data a Shaila.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Helena ha preso carta e penna per scrivere una lettera a Lorenzo. Una volta terminata, Jessica ha commentato ironicamente, dicendo che sembrava più un tema scolastico che una lettera. Helena ha risposto prontamente, spiegando che sentiva il bisogno di mettere per iscritto alcune riflessioni personali. Successivamente, Jessica si è confidato con Pamela e insieme hanno criticato il comportamento di Helena. Jessica ha sottolineato che, a suo parere, Helena avrebbe dovuto aspettare, visto che Shaila stava preparando la torta per Lorenzo.

Leggi anche: “Se ne va dal reality”. Grande Fratello, Signorini perde un altro pezzo: il motivo dell’uscita





Grande Fratello, bufera su Jessica dopo il caso Helena-Luca

Pamela, che non conosceva il contenuto della lettera, ha affermato che non c’era nulla di male in una lettera, poiché esistono diversi tipi di lettere. Tuttavia, il disappunto di Jessica nei confronti di Helena è sembrato essere più profondo di quanto inizialmente apparisse. Negli ultimi giorni, infatti, Jessica aveva cominciato a sospettare che Helena avesse sviluppato un interesse sentimentale per Luca, suo amico. Questo sospetto è emerso dopo che Jessica si era dichiarata a Luca, ma aveva ricevuto un rifiuto, poiché lui è felicemente fidanzato con Alessandro.

Luca, pur rifiutando gentilmente la sua proposta, ha comunque ribadito l’affetto nei suoi confronti e ha promesso di rimanere suo amico anche dopo la fine del gioco. Inoltre, ha chiarito che sarà lui a scegliere il partner giusto per sé in futuro.

La vicinanza di Helena a Luca ha fatto infuriare ulteriormente Jessica, che non ha esitato a sfogarsi in confessionale, criticando duramente la modella. Il suo sfogo, però, non è stato affatto apprezzato dal pubblico, che ha espresso il proprio disappunto sui social. Molti fan hanno infatti preso le distanze da Jessica, facendole notare la superficialità del suo atteggiamento e causando un evidente calo di consensi nei suoi confronti.

mi dispiace ma Jessica ha totalmente perso la capoccia. pic.twitter.com/BNiytdQpgC — 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏𝒂 (@youngsignorina_) November 29, 2024

“Mi dispiace ma Jessica ha totalmente perso la capoccia”, “Luca è felicemente fidanzato, Jessica se lo dimentica spesso”, “mi è calata molto… è diventata patetica e acida…..”, “Che finaccia”, “Mah io da parte di Helena non vedo attrazione per luca …la gelosia le sta offuscando la mente”, “Poveraccia è penosa senza il minimo di rispetto nei confronti di Luca e il suo compagno, e di helena sta prendendo na cantonata”, “È di fuori. Helena ha rispetto di luca”, sono solo alcuni dei messaggi su X.