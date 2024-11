Il Grande Fratello potrebbe perdere un pezzo a stretto giro. Infatti, una concorrente sarebbe intenzionata ad uscire definitivamente dal reality optando per il ritiro. E chi la conosce bene ha parlato dall’esterno della casa, rivelando ogni cosa su questa gieffina e facendo comprendere meglio le ragioni che la indurrebbero a prendere questa drastica decisione.

La sua esperienza al Grande Fratello starebbe per volgere al termine, anche se non c’è ancora l’ufficialità. Il ritiro della concorrente sarebbe sempre più imminente e non è da escludere che possa essere annunciato già nel prossimo appuntamento in diretta. Intanto, possiamo dirvi cosa è stato riferito su questa protagonista della trasmissione.

Grande Fratello, concorrente verso il ritiro: cosa si è saputo

A soffermarsi su questa concorrente che potrebbe scegliere la strada del ritiro dal Grande Fratello è stata Antonella Mosetti, che a CheDonna.it ha esclamato: “Lei è molto di poche parole quando non si trova a suo agio, è un carattere atipico per la televisione. Non vuole necessariamente apparire. Quindi, dopo due mesi che sei lì dentro si creano le prime dinamiche supportate dagli autori per fare uscire qualche screzio”.

Ad andare via potrebbe essere Ilaria Galassi, che sarebbe la seconda Non è la Rai ad uscire dopo Eleonora Cecere. Resterebbe in corsa solamente Pamela Petrarolo. La Mosetti, che è un’amica di Ilaria, ha aggiunto: “Altrimenti sarebbero la coppia perfetta dato che non litigano mai e l’audience sprofonda. Così le separano, anche se ieri non se la sono sentita di farlo perché sarebbe stato un flop. Lei è molto emotiva, è una ragazza della porta accanto e non è più abituata alla televisione“.

Non resta che attendere gli eventi, anche se il GF è già all’opera e, come scritto dal sito Biccy, potrebbe arrivare in casa Maria Monsé con la figia di 18 anni nei prossimi giorni.