Momento importantissimo per Jessica al Grande Fratello. Ormai si stanno avvicinando sempre più i periodi decisivi nella casa più spiata d’Italia, infatti bisognerà convincere appieno il pubblico per evitare l’eliminazione e proseguire l’avventura fino all’ambita finale. Ora la cantante ha ricevuto una sorpresa straordinaria, che l’ha resa la donna più felice del mondo.

Jessica è stata richiamata a gran voce anche dagli altri concorrenti del Grande Fratello e si è resa conto di un regalo, che riguardava unicamente lei. Felicità ai massimi livelli per la Morlacchi, la quale ha ammesso che non si aspettava un simile evento in suo favore dato che immaginava che ci fossero ben altri giudizi negativi sulla sua persona.

Grande Fratello, sorpresa dal cielo per Jessica: cosa ha ricevuto

A renderla molto allegra è stato uno striscione aereo, infatti il velivolo ha sorvolato la casa portando con sé un messaggio dedicato proprio a Jessica. Dopo averne letto il contenuto ha manifestato tutta la sua gioia per questa sorpresa inaspettata, che le ha fatto comprendere quanto affetto ci sia nei suoi confronti all’esterno del programma.

I fan le hanno scritto nel messaggio proveniente dal cielo: “Queen vox populi“, quindi l’hanno definita una regina. E Jessica ha reagito così: “Pensavo di essere antipatica a tutti, grazie per il sostegno, vi amo tanto. Queste sono matte ragazzi, mi mandano l’aereo e non voglio che spendano ‘sti soldi, grazie veramente. Mamma, papà, mandate un messaggio. Rosario, vorrei che ringraziaste queste ragazze che sono fuori come me”. Lo striscione era infatti firmato ‘morline‘, ovvero le ammiratrici della Morlacchi.

Jessica ricorda che sei tu la Queen!

Riprenditi ciò che è tuo 🫶♥️🔥

Noi #morline sempre al tuo fianco ✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/xTwl89Rrdf — Will Team Morlacchi (@UnStefy) November 29, 2024

E anche sui social le fan di Jessica hanno continuato a complimentarsi con lei e hanno fatto una promessa, ovvero che non la lasceranno mai sola.