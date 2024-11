Nelle scorse ore al Grande Fratello ha fatto discutere non poco il gesto di Helena, che ha deciso di scrivere una lettera indirizzata a Lorenzo in occasione del compleanno di lui. In tanti sono rimasti perplessi, compreso Javier, che ha chiesto immediate spiegazioni alla coinquilina. Nessuno ha capito il reale motivo di questo comportamento dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ma parlandone con l’amico al Grande Fratello, Helena ha detto finalmente tutto sulla lettera a Lorenzo anche se Javier non è sembrato molto convinto della sua risposta. Dunque, il rischio è che possano accendersi nuove polemiche. La Prestes ha fatto fatica a trattenere le lacrime, ma andiamo a scoprire insieme che tipo di affermazioni si è lasciata scappare.

Grande Fratello, Helena spiega a Javier perché ha scritto una lettera a Lorenzo

Al Grande Fratello Helena ha scritto la lettera per fare gli auguri a Lorenzo e anche per un chiarimento sul loro legame. Quando Javier le ha domandato perché l’avesse fatto, lei ha risposto che ha seguito il suo cuore e che fosse giusto dedicargli un pensiero in quel giorno speciale. Ma ha poi precisato: “Non sono attratta da lui“. Prova comunque affetto, ma non si è mai innamorata di Spolverato.

Con quasi le lacrime agli occhi Helena ha aggiunto: “Riesco a vedere delle cose in lui che vedo in me. Io non ho paura di discutere le cose”. Ma Javier non è sembrato d’accordo: “Secondo me non era il momento giusto. Ma secondo me sei ancora innamorata di lui“. E a quel punto la ragazza ha fatto ulteriori precisazioni sul rapporto.

Javier è andato da helena ok bene perché non avrei accettato altro.

Javier “secondo me tu sei ancora innamorata di lui”

helena chiarisce il motivo della lettera il suo rapporto con lorenzo e parla di jessica(ha ragggggione)#grandefratello pic.twitter.com/zmZjB17ohr — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) November 28, 2024

Helena ha concluso: “Lo amo come amico“. Dunque, lo vedrebbe solo come un fratello. Ma staremo a vedere come evolverà il rapporto con Lorenzo, alla luce di questa novità.