Colpo di scena improvviso al Grande Fratello e cambiamenti che sono dietro l’angolo. Nel corso della notte tra il 3 e 4 dicembre è andato in scena un dialogo tra Alfonso e Javier. Il primo è andato a riferirgli qualcosa di veramente importante su Mariavittoria. La gieffina è ormai arrivata a prendere una decisione ben precisa e quindi potrebbe dover dare delle spiegazioni a breve.

Nella casa del Grande Fratello Alfonso si è subito avvicinato a Javier e si è sentito praticamente in dovere di comunicargli la novità riguardante Mariavittoria. Non sappiamo come lei reagirà dinanzi alla scelta di D’Apice, che non si è tenuto per sé questo momento rilevante. E no sono escluse polemiche nelle prossime ore e probabilmente anche nella prossima puntata.

Leggi anche: “Orribile, pessima”. Grande Fratello, bufera dopo l’outing a Lorenzo: pubblico infuriato





Grande Fratello, Alfonso va da Javier e gli racconta tutto su Mariavittoria

C’è certamente un momento di confusione nella mente di Mariavittoria, che nelle ultime settimane al Grande Fratello ha cambiato idea in più di una circostanza, sembrando interessata prima a Javier e poi a Tommaso. Ora che Alfonso ha rivelato a Javier questa ulteriore scelta della Minghetti le cose potrebbero cambiare definitivamente. E anche la stessa Federica potrebbe intervenire sulla questione.

La notizia è stata data dall’esperta di gossip e tv, Deianira Marzano, tramite un messaggio inviato da un suo follower: “Deia, buongiorno. Ma hai visto cosa è successo stanotte? Alfonso è andato da Javier a dire che Mariavittoria si è dichiarata a lui e ha tentato di baciarlo…”. Quindi, chissà se ora non nascerà qualcosa di intimo tra i due, alla luce anche di alcune parole di Alfonso.

Ricollegandomi a quando Mariavittoria dice: meno male che c'è Zeudi🤣

Alfonso: Mi sarei potuto buttare su Zeudi.Secondo te perchè non l'ho fatto? C'entra solo che non voglio lei o che mi son appena lasciato (con Federica) o 'altro' (vuole Mariavittoria)..#GrandeFratello #tommavi pic.twitter.com/IyRvRyatpS — Violett926 (@violett926) December 4, 2024

Un utente su X ha poi condiviso il filmato notturno tra Alfonso e Javier, con il primo che ha fatto intuire di avere anche lui un interesse per Mariavittoria: “Ricollegandomi a quando Mariavittoria dice: ‘Meno male che c’è Zeudi’. Alfonso: “Mi sarei potuto buttare su Zeudi. Secondo te perchè non l’ho fatto? C’entra solo che non voglio lei o che mi son appena lasciato (con Federica) o altro (vuole Mariavittoria)..'”.