In queste ore sta tenendo banco l’outing fatto a Lorenzo Spolverato da un account X in cui si parla di un bacio con un ragazzo. “L’anno scorso è uscito con il mio migliore amico e si sono anche baciati, non capisco cosa ci sia di anormale nel dirlo al Grande Fratello“, si legge nel tweet pubblicato su X. Anche la giornalista Grazia Sambruna ha parlato di una presunta omosessualità del concorrente tirando fuori un personaggio ”ricco”.

“Si mormora che fuori dalla casa ad aspettarlo ci sia un uomo molto ricco e diciamo che non si tratta di un parente“, ha detto Grazia Sambruna, tornata a parlare di questo tema a 361 Lounge. “Lorenzo questa settimana ha detto ‘nemmeno mia mamma lo sa, se esce fuori…’. Quindi non possono essere dei messaggi scambiati con Helena. Sui social si dice che forse Lorenzo possa essere double face. Si è parlato di un rapporto con un guru della moda non meglio precisato“, ha detto la giornalista.

In queste ore, molti utenti di X si sono scagliati contro l’account che ha pubblicato l’outing di Lorenzo Spolverato, criticando duramente il gesto di rivelare dettagli così intimi della sua vita privata senza il suo consenso. Fare outing, infatti, è considerato una violazione della privacy e della dignità della persona, soprattutto quando non è stato lui a scegliere di condividere pubblicamente un aspetto così personale della sua sessualità.

“Non sopporto Lorenzo, ma fare outing a qualcuno è una violenza bruttissima. Lo dico da gay che l’ha subito, quando ancora non ero pronto per fare coming out. È un’orribile violazione dell’intimità di qualcuno, per cosa poi? #grandefratello”, “C0gli*** lo sai che fare outing agli altri é una roba pessima?“, si legge tra i commenti del post in cui si è fatto outing a Lorenzo.

Numerosi commenti hanno condannato il gesto, sottolineando l’importanza del rispetto per la scelta individuale di ogni persona di gestire il proprio orientamento sessuale come meglio crede, senza essere costretti a subire pressioni esterne o pettegolezzi. “Ma che c’entra sto tizio nella foto nessuno lo conosceva l’hai tirato tu fuori se una mia amica prende una foto da ig dove sono con un’altra persona e la spiattella sui social facendola girare è violazione della privacy“, “Ma anche se fosse spetta a lui dirlo, se vuole ,tu non sei nessuno per pubblicare una foto privata e fare outing ad una persona. Ogni anno date sempre più follia per questo programma”, si legge ancora.

“Forzare il coming out di una persona può portare a situazioni di reale pericolo sociale e fisico, ragionate con il cervello invece che con il culo ogni tanto”, scrive ancora un utente di X. In molti hanno anche sottolineato che il gesto rischia di alimentare una cultura tossica di giudizio ma anche un grave problema di privacy.