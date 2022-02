“Vogliono togliermi punti!”. Emma Marrone preoccupata dopo la serata delle cover a Sanremo: cosa è successo

Sanremo 2022, la confessione arriva da Emma Marrone. La cantante in gara continua a raccogliere boom di consensi da parte del pubblico. I fan di Emma non fanno che restare meravigliati dalla smisurata energia che investe nel corso di ogni esibizione, non ultima quella prevista per le serate delle cover che l’ha vista interpretare il brano “Baby on more time” di Britney Spears in coppia con Francesca Michelin. Ma c’è qualcosa a cui la cantante non riesce proprio a rinunciare.

Ebbene si, Emma Marrone non perde occasione per mettere tutta se stessa in quello che fa. E anche il palcoscenico di Sanremo si sta rivelando l’occasione da cogliere al volo per lasciarlo accadere. Ma più che la vittoria, pare che esista un’altra priorità nella mente della cantante. Lo avrebbe ammesso durante un’intervista per La Stampa.

Vincere la 72esima edizione del Festival della musica italiana? Sarebbe splendido eppure per Emma la priorità non sembra essere questa. A incuriosire la visione di Sanremo anche il gettonatissimo e chiacchierato Fantasanremo.





Il suo nome in cima alla classifica del Fantasanremo, e tra l’inseguimento dei Carabinieri riproposto in un video per tutti i suoi fan, la cantante ha raggiunto rapidamente +50 punti di bonus. Una vera ossessione per Emma, ma ai microfoni di Rai Radio2, Emma si è lanciata a una precisazione in merito.

Io morto per Emma che non vuole le tolgano i punti del Fantasanremo!#sanremo2022 pic.twitter.com/f6j7zxVU3l February 5, 2022

“Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, no, non è vero. Ci hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Vabbè, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo e mi hanno inseguita, poi hanno capito che eravamo noi e ci hanno lasciati andare. Ho letto che me li vogliono togliere perché dicono che vado in giro con la scorta, ma ti pare che vado in giro con la scorta?!”.