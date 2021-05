Emanuela Tittocchia è stata una delle concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’. La sua esperienza è però finita anzitempo e non ha avuto la possibilità di giocarsi fino in fondo le sue carte. A distanza di tempo dalla sua eliminazione dal programma presentato da Ilary Blasi, è uscito fuori un retroscena drammatico sulla sua vita. A rivelare tutto è stata sua madre, che ha rilasciato un’intervista nella quale ha tirato fuori uno degli argomenti più brutti che ha coinvolto la loro famiglia. Un periodo davvero da dimenticare.

A proposito del reality show, il settimanale ‘Nuovo Tv’ ha intervistato il medico nutrizionista Nicola Sorrentino, il quale ha lanciato un allarme sui naufraghi: “Questa situazione è pericolosa. In questo modo si rischia l’anoressia”. Dunque, l’eccessivo dimagrimento da parte dei concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ non sarebbe solo una questione puramente estetica o di un disagio momentaneo. Il rischio è che alcuni di loro possano essere colpiti da questa brutta malattia. Ma torniamo adesso alla donna.

Il genitore di Emanuela Tittocchia ha dunque dichiarato al settimanale ‘DiPiùTv’: “Lei sa sicuramente il fatto suo, però è una donna che ha un lato sensibile, è anche fragile e vulnerabile. In passato ha sofferto di anoressia, non è stato assolutamente semplice perché non si accettava completamente. Non ha avuto il ciclo per sette anni e ha impiegato davvero tanto tempo prima di ritornare ad avere il suo equilibrio”. Poi la rivelazione su un altro episodio ancora più brutto e doloroso.





La mamma di Emanuela Tittocchia ha anche svelato per la prima volta un aneddoto gravissimo riguardante appunto sua figlia: “Ha rischiato di morire e di perdere dunque la sua vita dopo essere stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per ingrandire il suo seno. L’abbiamo subito trasportata in ospedale perché aveva avuto un’emorragia interna”. Fortunatamente i medici l’hanno presa per tempo e adesso si può guardare a quell’episodio solamente con un pizzico di spavento e nulla più.

Dopo l’uscita di scena da ‘L’Isola dei Famosi’, Emanuela Tittocchia aveva dichiarato: “In questa foto sono tra due persone che amo molto Awed e Rosaria Cannavò. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo giocato e ci siamo scambiati affetto. Ho fatto tutto quello che mi andava di fare, ho detto tutto quello che mi passava in testa. Ho usato l’ironia e la provocazione per stimolare anche chi ha sempre avuto difficoltà ad esporsi”.