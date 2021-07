“Sono loro”. Usciti separati da UeD, ora la coppia fa parecchio rumore. “Si baciavano continuamente”

Uomini e Donne è andato in vacanza da qualche settimana. In attesa di settembre, quando prenderà via la nuova stagione, i suoi protagonisti continuano a far parlare parecchio. L’ultima, in ordine di tempo, era stata Roberta Di Padua che aveva svelato di essere indecisa se tornare o meno in studio. “Non so se sono pronta – aveva spiegato – E poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”.



Roberta Di Padua che poi, lontano da Uomini e Donne, aveva svelato come sta dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri. “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”. Era stata Roberta Di Padua a spiegare il motivo della crisi. “Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”, spiegava a Uomini e Donne Magazine. Una storia finita malissimo. Al contrario di quanto pare stia accadendo a un’altra coppia.



Usciti da separati a Uomini e Donne, ora sembrano essere super innamorati. Lui e lei si sono mostrati felici in partenza per la prima vacanza di coppia. A documentare il ritorno di fiamma, appena avvenuto tra i due volti di UeD che hanno fatto tanto ‘penare’ il pubblico, una foto pubblicata dal cavaliere su Instagram nel tardo pomeriggio di martedì 29 giugno dove si mostra abbracciato alla dama con la quale ha vissuto un vero tira e molla davanti alle telecamere.







Parliamo di Luca Cenerelli e Elisabetta Simone per i quali è arrivata un’ultima segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Un telespettatore, fan della trasmissione, ha beccato Luca ed Elisabetta in vacanza. “Si baciavano continuamente. Anzi, lei baciava lui”, questo è ciò che riporta la nuova segnalazione su questa coppia del Trono Over di Uomini e Donne.



Luca ha, dunque, capito di essersi innamorato di Elisabetta? Probabilmente sì. A confessarlo era stato lui stesso a Uomini e Donne Magazine dove ammette che non era per niente contento di come si fossero salutati in studio, tanto che ha trascorso “giorni devastanti”. E poi: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi”