Fino alle ultime puntate di UeD Elisabetta Simone e Luca Cenerelli hanno tenuto banco per il loro amore vissuto tra alti e bassi. Amore che sembrava essersi poi concluso con la chiusura della relazione da parte di lei, stanca di vivere una situazione a metà. Il cavaliere, infatti, quando arrivava il momento di dare una svolta al rapporto, si giocava il “non sono pronto” e dopo vari episodi la dama sembrava aver deciso di voltare pagina.

Ma negli ultimi giorni è successo qualcosa. Prima erano rumor, poi è arrivata la conferma proprio da parte di Elisabetta. Calato il sipario sul dating show di Maria De Filippi, i due sarebbero stati visti insieme in centro a Milano e sarebbero parsi molto complici ai fan che hanno segnalato l’avvistamento.

Elisabetta dopo UeD: “Con Luca è successo qualcosa di inaspettato”



E ora Elisabetta Simone rompe il silenzio. In una nuova intervista sul Magazine del programma, conferma di aver rivisto Luca e di aver chiuso la sua conoscenza con Marco Pistonesi. Ed è la prima ad ammettere che è accaduto qualcosa di inaspettato in queste ultime settimane. Si era messa l’animo in pace dopo UeD con Luca, pronta a conoscere un’altra persona, sebbene fosse ancora molto delusa.





Ma poi, finite le registrazioni, Luca si è rifatto avanti e le ha chiesto un confronto a Milano perché sentiva il bisogno di chiarire. Erano vere, dunque, le voci. All’inizoo la dama non voleva incontrarlo perché ancora “arrabbiata e amareggiata” ma poi ha accettato. Durante l’incontro lui le ha parlato di “temi privati delicati”, che prima non aveva mai voluto confessarle, quindi Elisabetta ha capito tante cose.

“C’è stato un abbraccio, avvenuto in maniera spontanea vista la grande complicità che ci ha sempre legato. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata”, le parole di lei. Ora in queste settimane stanno continuando a sentirsi “per il puro piacere di farlo” ma, almeno per il momento, non stanno ricostruendo il loro rapporto ma nel frattempo ha deciso di chiudere con Marco: “Lui non è stato felice per quello che gli ho detto e lo capisco, ma credo abbia compreso quanto fossi in difficoltà. Se un domani decidessi di troncare con Luca e riprovarci, sarà il primo a saperlo”.