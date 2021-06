Paura per Elisabetta Gregoraci, ladri in casa della showgirl mentre era sola in casa con figlio Nathan. È lei a raccontare tutto. Sono mesi convulsi questi per l’ex gieffina e per il suo futuro, data sempre più vicina al pomeriggio di Canale 5. A rilanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Diva e Donna. “Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara D’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. Quindi è già pronto un programma creato su misura per lei?”.



Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al ‘GF Vip’ e in attesa di condurre ‘Battiti Live’ con Alan Palmieri, potrebbe dunque inserirsi nel palinsesto del ‘Biscione’ per un’importante e nuovissima avventura. Recentemente Elisabetta Gregoraci aveva detto: “Ma aspettate, stavo per dimenticare una cosa fondamentale”. Proprio mentre si trova in viaggio nella sua auto la showgirl di Soverato spiega cosa è successo nelle ultime ore.



“Ieri mi avete visto in questo studio di registrazione. Mi avete scritto in direct, alcuni di voi hanno indovinato. Vi assicuro che è una cosa super divertente e non vedo l’ora di svelarvela”. Nell’attesa di capire cosa succederà Elisabetta Gregoraci racconta quanto successo nella sua casa dal suo account Instagram. Racconta di avere avuto una certa freddezza quando si è trovata costretta a inseguire l’uomo che si è intrufolato nella sua abitazione.





Elisabetta Gregoraci racconta di essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola. Al suo rientro si è ritrovata un ladro in casa. Fortunatamente, il ladro è stato preso dalla polizia e trasportato in carcere. Merito anche del figlio Nathan che ha avuto, invece, la prontezza di chiamare le forze dell’ordine. Ma a stupire è il racconto della showgirl che ribadisce di aver inseguito il ladro, mettendolo all’angolo.



Una super conduttrice e anche una super donna. Dal punto di vista sentimentale Elisabetta Gregoraci è al centro del gossip da molto tempo, sin da quando era nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo non aver ceduto alle tentazioni di Pierpaolo Pretelli, si erano sparse voci riguardanti un suo presunto flirt con una persona al di fuori del reality show. Poi una volta lasciata la trasmissione di Alfonso Signorini, le indiscrezioni sul suo conto non si sono assolutamente fermate.